Gia Lai bác đề xuất chuyển đổi, yêu cầu giữ nguyên hơn 62ha chè ở Biển Hồ

Ngày 22/4, UBND tỉnh Gia Lai đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp liên quan đến việc giữ nguyên hơn 62ha chè của Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại xã Biển Hồ (Gia Lai).

Trước đó, tháng 6/2025, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn thống nhất cho Công ty cổ phần chè Biển Hồ chuyển đổi hơn 236ha chè sản xuất kém hiệu quả sang trồng cà phê.

Khu vực đồi chè Công ty Cổ phần chè Biển Hồ, xã Biển Hồ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ngoài diện tích chuyển đổi, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp giữ lại hơn 62ha chè để phục vụ cảnh quan và phát triển du lịch. Tuy nhiên, thời gian qua, các hộ dân nhận khoán cùng doanh nghiệp đã đề nghị chuyển đổi bổ sung khoảng 40ha sang trồng cà phê, trong diện tích 62ha nêu trên.

Liên quan đến đề xuất trên, ngày 9/4, ông Dương Mah Tiệp đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của đại diện các sở, ngành và UBND xã Biển Hồ. Sau cuộc họp, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất giữ nguyên hiện trạng hơn 62ha chè, gắn với cảnh quan du lịch như hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh và hồ Ya Lũ. Đây là khu vực có không gian đặc trưng, mang giá trị cao về lịch sử, văn hóa và du lịch.

Bên cạnh đó, khu vực này nằm trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya đến năm 2050.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao các đơn vị liên quan làm rõ hiệu quả sản xuất và đời sống của các hộ nhận khoán để nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp. Công ty cổ phần chè Biển Hồ tiếp tục theo dõi, chăm sóc hơn 62ha chè gắn với cảnh quan du lịch và thực hiện thu mua toàn bộ chè của các hộ dân nhận khoán.