Điện Biên khẩn cấp di dời 81 người khỏi vùng nguy cơ sạt lở

UBND xã Nà Tấu (Điện Biên) cho biết, những ngày qua thời tiết trên địa bàn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất tại khu vực bản Nà Cái ở mức cao.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Nà Tấu đã huy động lực lượng, tổ chức vận động và hỗ trợ 17 hộ với 81 nhân khẩu rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay sau khi xác định nguy cơ sạt lở, các lực lượng tại chỗ nhanh chóng tiếp cận bản Nà Cái, tuyên truyền, vận động người dân chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Cán bộ, công an, dân quân cùng các lực lượng hỗ trợ trực tiếp giúp người dân vận chuyển tài sản, đồ dùng thiết yếu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Công tác di dời được triển khai khẩn trương, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân, đồng thời hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản nếu xảy ra sạt lở.

Công tác di dời được thực hiện khẩn trương (Ảnh: UBND xã Nà Tấu).

Sau khi người dân được đưa đến nơi an toàn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Nà Tấu tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở và chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu người dân không tự ý quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, bố trí lực lượng trực và cảnh giới tại các vị trí xung yếu.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường cảnh báo trực tiếp đến người dân, chủ động tổ chức sơ tán, di dời người và tài sản khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.