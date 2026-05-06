Đề xuất đóng đoạn cao tốc để làm đường kết nối sân bay Gia Bình

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình triển khai dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án cần thu hồi khoảng 201ha đất trên địa bàn các xã Đông Anh, Thuận An, Phù Đổng và Thư Lâm.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành thu hồi đất công, chi trả bồi thường cho người dân với diện tích khoảng 170,84ha, đạt gần 84%, đủ điều kiện bàn giao cho nhà đầu tư.

Trong phạm vi dự án có hai tuyến đường sắt lớn đi qua gồm tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Hà Nội - Quảng Ninh.

UBND TP Hà Nội đánh giá, đây đều là các công trình kỹ thuật phức tạp, yêu cầu cao về an toàn và đồng bộ hạ tầng. Ngoài ra, khu vực dự án còn chịu ảnh hưởng bởi tuyến điện 500kV hiện hữu.

Hà Nội đã thống nhất với tỉnh Bắc Ninh phương án di dời tuyến điện này theo hướng dọc sông Ngũ Huyện Khê.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang phối hợp cùng các địa phương để thống nhất vị trí cột điện và chi phí di dời.

Về các nút giao cắt giữa tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với hai tuyến đường sắt, UBND TP Hà Nội cho biết các bên cơ bản đã thống nhất phương án thiết kế.

Theo đó, các hạng mục chồng lấn sẽ được tổ chức thi công đồng thời nhằm đảm bảo tiến độ và an toàn kỹ thuật.

UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Bộ Xây dựng ưu tiên bố trí vốn, sớm phê duyệt thiết kế và triển khai đồng bộ các hạng mục liên quan tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại các vị trí giao cắt với tuyến đường nối sân bay Gia Bình.

Đồng thời, thành phố kiến nghị đẩy nhanh việc di dời các tuyến điện 220kV, 500kV phục vụ thi công các dự án giao thông trọng điểm.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh.

Hà Nội cũng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ thủ tục cấp phép thi công cầu vượt sông Đuống đối với dự án PPP theo hợp đồng BT.

Đáng chú ý, với đoạn tuyến dài khoảng 7km kết nối Hà Nội với sân bay Gia Bình đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dự kiến mở rộng từ 4 lên 10 làn xe, Hà Nội kiến nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng và Bộ Công an xem xét phương án tạm đóng đoạn tuyến để đẩy nhanh thi công.

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội dài hơn 41km, tổng mức đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây là trục giao thông quan trọng kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội.

Tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh. Sân bay đạt tiêu chuẩn cấp 4F, công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030, tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.