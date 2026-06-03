Cuộc gặp cuối cùng của những đứa trẻ trong thảm kịch trên sông Ngàn Phố

Sáng 3/6, không khí tang thương bao trùm ngôi nhà của gia đình anh Phạm Văn Tuyến (39 tuổi), ở thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, Hà Tĩnh.

Trên bàn thờ, di ảnh cháu P.Q.A. (12 tuổi) và em trai P.M.T. (10 tuổi) đặt cạnh nhau giữa những vòng hoa trắng. Người thân, hàng xóm đến viếng ai cũng nghẹn lòng trước nỗi đau quá lớn của gia đình.

Di ảnh của 2 cháu nhỏ đặt cạnh nhau giữa những bông hoa trắng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Hai cháu là nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra chiều 2/6 trên sông Ngàn Phố, đoạn qua thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1. Hai nạn nhân còn lại gồm chị P.T.H.N. (35 tuổi, trú tại xã Đức Thọ, Hà Tĩnh, em gái anh Tuyến) và cháu N.T.D. (5 tuổi, con gái chị N.).

Gia đình anh Tuyến có 3 người con. Cháu Q.A. là chị cả, M.T. con thứ hai, em út mới 6 tuổi. Sau nhiều năm lao động, tích góp, vợ chồng anh vừa xây dựng xong ngôi nhà mới với mong muốn các con có cuộc sống đầy đủ hơn.

Theo anh Tuyến, dịp nghỉ hè năm nay, các con được sang nhà ông bà nội chơi và gặp cô ruột cùng các em từ xa trở về quê. "Không ai ngờ đó lại là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Nỗi đau xảy đến quá bất ngờ với gia đình chúng tôi", anh Tuyến nghẹn ngào chia sẻ.

Anh Nam cùng lúc mất đi người vợ và con gái (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cách đó khoảng 70km, căn nhà của anh Nguyễn Hoài Nam (38 tuổi, chồng chị N.), ở xã Đức Thọ cũng chìm trong đau buồn.

Anh Nam kể khoảng 18h ngày 2/6, khi đang ở xa, anh nhận được cuộc gọi từ con gái lớn. "Ở đầu dây bên kia, cháu vừa khóc vừa báo mẹ và em, cùng 2 anh em con cậu bị đuối nước. Nghe xong, tôi chết lặng. Bắt xe khách trở về quê, tôi chỉ mong đó chỉ là sự nhầm lẫn", anh Nam nói.

Theo anh Nam, vợ anh quê tại thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1. Năm 2016, anh chị kết hôn, có 2 con gái. Gia đình sinh sống, làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Sau khi năm học kết thúc, ngày 31/5, chị N. đưa 2 con về Hà Tĩnh nghỉ hè.

Một ngày trước khi xảy ra thảm kịch, 3 mẹ con trở về nhà ông bà ngoại ở xã Sơn Kim 1 để sum họp cùng gia đình. Trong khi đó, 2 chị em Q.A. và M.T. được bố mẹ cho sang nhà ông bà nội chơi.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thắp hương, chia buồn với gia đình các nạn nhân (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chiều 2/6, chị N. cùng 2 con gái và 3 cháu đến khu vực thượng nguồn sông Ngàn Phố tắm mát, vui chơi. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, chị còn phát trực tiếp trên mạng xã hội cảnh các con, cháu nô đùa bên bờ sông. Trong video đó, chị nhiều lần nhắc các cháu không được ra khu vực nước sâu.

Theo lãnh đạo xã Sơn Kim 1, trong lúc vui chơi, chị N. cùng con gái và 2 cháu lên chiếc thuyền nhôm của người dân đánh cá đang neo đậu gần bờ. Chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước.

Hai cháu nhỏ còn lại không lên thuyền nên may mắn thoát nạn, hoảng loạn chạy vào khu dân cư kêu cứu. Người dân cùng người thân lập tức tổ chức tìm kiếm, song đã quá muộn. Chính quyền địa phương cho biết khu vực xảy ra tai nạn có mực nước sâu, dòng chảy phức tạp.

Trong đêm, thi thể 4 nạn nhân lần lượt được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sáng 3/6, lãnh đạo địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể đã đến thắp hương chia buồn, động viên các gia đình vượt qua mất mát.