CSGT TPHCM dùng xe đặc chủng đưa người dân qua điểm ngập sâu

Cơn mưa lớn chiều 2/6 khiến đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) ngập sâu, nhiều xe cộ chết máy; người dân gặp khó khăn khi lưu thông.

Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT An Sương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, cảnh báo các vị trí nguy hiểm, hỗ trợ đẩy xe và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực ngập nước.

Đội CSGT An Sương dùng xe tải đặc chủng hỗ trợ người dân qua điểm ngập (Ảnh: PC08).

Tại điểm ngập sâu, lực lượng CSGT đã sử dụng xe tải đặc chủng để đưa người dân cùng xe máy qua đoạn đường ngập. Các chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ đưa phương tiện lên xe, vận chuyển đến khu vực khô ráo để người dân tiếp tục hành trình.

Ngoài hỗ trợ người dân, Đội CSGT An Sương còn tăng cường tuần tra, phân luồng từ xa nhằm hạn chế ùn tắc; khuyến cáo người dân không cố lưu thông qua khu vực ngập sâu để tránh mất an toàn và hư hỏng phương tiện.