Công an về bản cùng dân giã bánh dày, thi nấu cỗ

Sáng 16/5, tại bản Chiềng Đi 2, Vân Hồ, Sơn La, Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Sơn La, UBND xã Vân Hồ tổ chức chuỗi sự kiện "Vì bình yên bản làng". Chương trình là hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “3 nhất” do Bộ Công an phát động: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, chương trình thể hiện tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm trong công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông của lực lượng Công an nhân dân.

Xã Vân Hồ được lựa chọn là điểm khởi đầu của hành trình bởi đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an, Vân Hồ đã có nhiều đổi thay tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, nhiều bản làng từng khó khăn nay đang từng bước khởi sắc.

Trong khuôn khổ chương trình sáng 16/5 có nội dung thi nấu cỗ. Thành viên các nhóm thi là người dân bản địa. Họ sử dụng các nguyên liệu, thực phẩm tại địa phương, chế biến theo phương thức truyền thống.

Sau khi hoàn thành, ban giám khảo gồm Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, nghệ sĩ Quang Thắng... trực tiếp chấm điểm.

Sau đó là cuộc thi làm bánh dày. Người dân cùng các cán bộ công an hào hứng tham gia giã bánh.

Theo Cục Truyền thông CAND, phía sau mỗi bản làng bình yên là những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm bám dân, bám địa bàn. Sự bình yên nơi bản làng còn được vun đắp từ tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Theo Đại tá Hằng, “Vì bình yên bản làng” không chỉ là một ngày hội báo chí, truyền thông mà còn là không gian kết nối giữa lực lượng công an, chính quyền, báo chí, doanh nghiệp và nhân dân.

Chương trình là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hay từ cơ sở. Thông qua chương trình, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng.

Chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu văn hóa cộng đồng, tuyên truyền pháp luật, trải nghiệm chuyển đổi số...

Nhiều sản vật địa phương cũng được trưng bày.

Xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La có diện tích hơn 26.930ha, gồm 36 bản, tiểu khu, dân số khoảng 25.000 người.

Đây là địa bàn có vị trí quan trọng ở cửa ngõ Tây Bắc, nằm trên tuyến quốc lộ 6, cách Hà Nội khoảng 170km. Xã có nhiều dân tộc cùng sinh sống, giàu bản sắc văn hóa, khí hậu mát mẻ và có tiềm năng phát triển nông nghiệp, du lịch cộng đồng.