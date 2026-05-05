Công an TPHCM dẹp xe ba gác tự chế quanh chợ đầu mối

Ngày 5/5, Công an phường Tam Bình phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) ra quân kiểm tra, xử lý phương tiện không rõ nguồn gốc, xe ba gác tự chế trên địa bàn.

Khoảng 8h cùng ngày, các tổ công tác bắt đầu tuần tra xung quanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, khu vực có lưu lượng xe chở hàng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT xử lý xe ba gác không rõ nguồn gốc, xe tự chế trên địa bàn phường Tam Bình (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo lực lượng chức năng, tại đây thường xuyên xuất hiện xe ba gác chở hàng cồng kềnh, xe tự chế không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản 12 trường hợp vi phạm, đồng thời tạm giữ 12 xe ba gác.

Các lỗi vi phạm chủ yếu, như: sử dụng phương tiện không đủ điều kiện lưu thông, không có giấy tờ hợp lệ và chở hàng quá tải, cồng kềnh.

Trung tá Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng Công an phường Tam Bình, cho biết, việc tăng cường xử lý phương tiện tự chế nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là tại khu vực tập trung đông xe chở hàng như chợ đầu mối.

Công an phường Tam Bình tăng cường tuần tra, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không sử dụng các loại xe tự chế, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để tham gia giao thông; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, đăng kiểm và chở hàng đúng tải trọng nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh.