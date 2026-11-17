Ngày 17/11, Công an xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời đưa người đàn ông bị rắn độc cắn khi trồng mía đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Công an xã Ia Mơ, sáng cùng ngày, anh K.Y. (33 tuổi, trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đang trồng mía tại khu vực rẫy thuộc làng Ring (xã Ia Mơ) không may bị rắn độc cắn vào chân. Bị rắn cắn bất ngờ, anh Y. hô hoán, kêu gọi người dân đến hỗ trợ.

Công an xã Ia Mơ đưa nạn nhân bị rắn độc cắn đi cấp cứu (Ảnh: Công an xã Ia Mơ).

Nhận được thông tin, Công an xã Ia Mơ khẩn trương bố trí phương tiện, cử cán bộ đưa anh Y. cùng người nhà đến Bệnh viện đa khoa Cao su Chư Prông (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cách 50km cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ đưa đến bệnh viện can thiệp kịp thời, anh Y. qua nguy hiểm, sức khỏe dần hồi phục. Nạn nhân tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi và điều trị.