Cháy nhà sàn ở Lai Châu, 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Tối 26/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Quang Hiếu, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, cho biết khoảng 0h45 cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Vào thời gian trên, lửa được xác định bùng phát từ khu vực bếp của gia đình ông Pàn Văn Lở ở bản Pá Đởn, sau đó lan ra toàn bộ căn nhà sàn và ảnh hưởng một phòng học của điểm trường tiểu học cạnh đó.

Ngôi nhà sàn bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: Quyết Thắng).

Khi xảy ra cháy, vợ chồng ông Lở đi làm công nhân và ở lại lán công trình, trong nhà chỉ có 3 con nhỏ.

Phát hiện cháy, người dân trong bản đã khẩn trương đến ứng cứu. Tuy nhiên, nhà sàn bắt lửa nhanh, cùng với hệ thống điện bị chập khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 cháu nhỏ con ông Lở đã tử vong, gồm: P.T.D. (SN 2012), P.T.T. (SN 2014) và P.V.V. (SN 2019).

Chính quyền địa phương sau đó đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, gia đình ông Lở có 4 người con thì 3 cháu đã tử vong, đây là một vụ việc thương tâm. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc", lãnh đạo xã Lê Lợi thông tin.