Bài 2: Thiết lập cơ chế bảo vệ dữ liệu - Nền tảng phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

LTS: Trong làn sóng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu không còn chỉ là nguồn tài nguyên hỗ trợ mà đã trở thành tài nguyên chiến lược quốc gia - “hạ tầng mềm” của mọi hạ tầng, “dòng máu” nuôi dưỡng nền kinh tế số. Quốc gia nào làm chủ được dữ liệu, bảo đảm vững chắc an ninh dữ liệu, quốc gia đó sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh và chủ động định hình tương lai phát triển.

Tại Việt Nam, kinh tế số đang khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng, chiếm khoảng 14,02% GDP vào năm 2025 (tương đương hơn 72 tỷ USD). Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững, một câu hỏi mang tính căn cốt được đặt ra: Niềm tin số sẽ được xây dựng trên nền tảng nào? Câu trả lời nằm ở một trụ cột then chốt: An ninh dữ liệu.

Bởi lẽ, không có an ninh dữ liệu thì không thể có minh bạch; không có minh bạch thì không thể có niềm tin; và thiếu niềm tin, tăng trưởng bền vững chỉ là mục tiêu xa vời.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trân trọng giới thiệu tới bạn đọc loạt bài: “An ninh dữ liệu - nền tảng của niềm tin, động lực của phát triển”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, an ninh dữ liệu ngày càng được xác định là “hạ tầng của niềm tin số”, giữ vai trò then chốt đối với vận hành kinh tế số và tiến trình hội nhập quốc tế. Trước những nguy cơ ngày càng gia tăng trên không gian mạng, việc bảo vệ dữ liệu không chỉ dừng lại ở yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành vấn đề mang tầm chiến lược quốc gia. Xung quanh nội dung này, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Trung tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

PV: Thưa đồng chí, những nguy cơ, thách thức lớn nhất đối với an ninh dữ liệu tại Việt Nam hiện nay là gì? Và những vấn đề này đang tác động như thế nào đến quá trình chuyển đổi số quốc gia và kinh tế số của Việt Nam?

- Trung tướng Lê Xuân Minh: Có thể khẳng định, phát triển kinh tế số và bảo đảm an ninh dữ liệu có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ với nhau. Trong đó, an ninh dữ liệu được xem là nền tảng để duy trì dòng chảy dữ liệu an toàn, ổn định, qua đó phục vụ đắc lực cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định: “Bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Trong khi đó, an ninh dữ liệu tại Việt Nam hiện đang phải đối mặt với ba nhóm nguy cơ lớn.

Thứ nhất là sự gia tăng cả về cường độ lẫn mức độ tinh vi của các cuộc tấn công mạng. Theo phân tích của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng (VNCERT), chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đã ghi nhận hơn 2 triệu cảnh báo tấn công mạng nhằm vào Việt Nam, trong đó gần 50% có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Việc ứng dụng AI giúp tin tặc, tội phạm mạng “tự động hóa" quá trình dò quét, phát hiện lỗ hổng và triển khai mã độc với tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn và khó kiểm soát hơn so với trước đây. Trong khi đó, hệ thống thông tin của các cơ quan, bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam còn tồn tại nhiều điểm yếu, lỗ hổng an ninh bảo mật.

Thứ hai là tình trạng xâm phạm dữ liệu cá nhân diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Hàng trăm triệu bản ghi dữ liệu thuộc nhiều lĩnh vực, như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục, giao thông, năng lượng… bị mua bán trái phép trên các diễn đàn, hội nhóm kín, các trang darkweb, deepweb. Thực tế dữ liệu đã trở thành “mỏ vàng mới” của tội phạm mạng khi các đối tượng coi đây là “nguyên liệu đầu vào” (điều kiện) để tiến hành hoạt động với hàng trăm kịch bản lừa đảo tinh vi, gắn với những vấn đề nóng, có tính thời sự, dễ đánh lừa người dân và gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Từ năm 2020 đến năm 2025 đã xảy ra hơn 24.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng (Theo số liệu báo cáo của Bộ Công an tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia tại Học viện Cảnh sát ngày 29-12-2025).

Thứ ba là các rủi ro đến từ chuỗi cung ứng và yếu tố con người. Nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Việt Nam sử dụng sản phẩm, thiết bị phần cứng, phần mềm và dịch vụ của các đối tác nước ngoài. Trong khi, các cuộc tấn công có chủ đích (APT) ngày càng khai thác hiệu quả lỗ hổng từ phần mềm bên thứ ba hoặc sai sót trong cấu hình hệ thống. Đáng chú ý, “mắt xích yếu nhất” hiện nay vẫn là yếu tố con người: Nhận thức và ý thức bảo vệ thông tin, dữ liệu của người dân chưa cao, thậm chí nhiều người có tâm lý chủ quan, chưa coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình, sẵn sàng đăng tải, chia sẻ công khai thông tin cá nhân của mình hoặc người thân lên mạng hoặc đánh đổi thông tin cá nhân để lấy tiện ích công nghệ. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp sở hữu tệp dữ liệu lớn của khách hàng, nhưng chưa có biện pháp bảo vệ chặt chẽ, tương xứng trong quá trình thu thập, khai thác xử lý, lưu trữ, chuyển giao… thậm chí việc quản lý dữ liệu có nơi, có lúc còn lỏng lẻo, thiếu quy trình kiểm soát, tạo kẽ hở cho việc chiếm đoạt, mua bán, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu của khách hàng.

Những nguy cơ này đã và đang ảnh hưởng, tác động trực tiếp tới tình hình an ninh, trật tự cũng như quá trình chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam. Khi không gian mạng và hệ sinh thái số ngày càng được mở rộng, việc kết nối, liên thông dữ liệu trong hạ tầng mạng trên phạm vi toàn quốc làm gia tăng “diện tấn công”, trong đó chỉ một điểm yếu nhỏ cũng có thể trở thành cửa ngõ để các đối tượng xâm nhập hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, nếu xảy ra sự cố an ninh mạng, các dịch vụ công thiết yếu có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và làm suy giảm niềm tin vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

PV: Thưa Trung tướng, đồng chí có thể đánh giá cụ thể hơn về mức độ rủi ro hiện nay cũng như những hệ lụy đối với niềm tin thị trường và mục tiêu tăng trưởng kinh tế số?

- Trung tướng Lê Xuân Minh: Trong bối cảnh hiện nay, an ninh dữ liệu tại Việt Nam đang chuyển từ các nguy cơ riêng lẻ sang những rủi ro mang tính hệ thống và xuyên biên giới.

Trước hết là xu hướng “công nghiệp hóa” tội phạm mạng. Các tổ chức tội phạm hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, có tổ chức, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa toàn bộ quy trình tấn công. Nhiều loại mã độc hiện nay còn có khả năng tự biến đổi nhằm né tránh các hệ thống phòng thủ truyền thống.

Song song với đó là sự gia tăng của tội phạm danh tính số dựa trên công nghệ Deepfake (công nghệ cho phép tạo dựng hình ảnh, âm thanh dựa trên thông tin, dữ liệu của người dùng). Không chỉ dừng lại ở các hành vi lừa đảo tài chính, Deepfake còn có thể bị lợi dụng để giả mạo hình ảnh, giọng nói lãnh đạo, từ đó gây tác động tiêu cực đến an ninh chính trị, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội.

Về dữ liệu cá nhân, theo số liệu của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong giai đoạn 2023-2025, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 160 triệu bản ghi dữ liệu bị rao bán trái phép trên không gian mạng. Các dữ liệu này bao gồm thông tin tài chính, y tế, giáo dục… đủ để hình thành “chân dung số” hoàn chỉnh của mỗi công dân, qua đó bị lợi dụng cho nhiều loại hình tội phạm.

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của các thiết bị IoT (Internet vạn vật) nhưng thiếu tiêu chuẩn bảo mật đã tạo ra nhiều “điểm cuối” dễ bị khai thác, trở thành cửa ngõ cho các cuộc tấn công mạng hoặc hành vi thu thập dữ liệu trái phép.

Hệ lụy lớn nhất là nguy cơ xói mòn niềm tin số. Khi dữ liệu cá nhân bị lộ lọt, người dân và doanh nghiệp sẽ có tâm lý e ngại khi tham gia môi trường số, từ đó có thể gây đình trệ dòng chảy dữ liệu - yếu tố cốt lõi của kinh tế số.

Về kinh tế, thiệt hại từ tội phạm mạng không chỉ dừng lại ở con số hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, mà còn ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, an ninh dữ liệu cần được coi là năng lực nền tảng. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi dữ liệu đều có thể tác động trực tiếp đến tiến trình phát triển.

PV: Thưa đồng chí, Bộ Công an đã triển khai những giải pháp gì để bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia? Và hiệu quả thực tiễn đến nay được đánh giá như thế nào?

- Trung tướng Lê Xuân Minh: Để bảo đảm an ninh dữ liệu, Bộ Công an đã và đang triển khai các giải pháp chiến lược dựa trên ba trụ cột chính: Hoàn thiện thể chế, phát triển công nghệ và nâng cao năng lực thực thi.

Về thể chế, hệ thống pháp luật về dữ liệu đang được hoàn thiện theo hướng chuyển từ bảo vệ hệ thống sang bảo vệ dữ liệu trong suốt vòng đời. Các luật liên quan như: Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng đã và đang tạo hành lang pháp lý quan trọng. Đồng thời, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu sẽ góp phần lấp đầy các khoảng trống pháp lý, xác lập cơ chế quản trị dữ liệu toàn diện, tiệm cận chuẩn mực quốc tế nhưng vẫn bảo đảm chủ quyền số quốc gia.

Về hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Dữ liệu quốc gia được xây dựng như “bộ não” của hạ tầng số, tích hợp dữ liệu của hơn 100 triệu công dân, qua đó hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất. Điều này giúp khắc phục tình trạng phân tán dữ liệu, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát, khai thác và bảo vệ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Về công tác đấu tranh, lực lượng chức năng đã chuyển từ tư duy “ứng phó sự cố” sang “quản trị rủi ro chủ động”. Nhiều chuyên án lớn đã được triệt phá, trong đó có vụ việc liên quan đến hoạt động buôn bán 8,4 tỷ tài khoản email do Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đầu năm 2026, qua đó góp phần chặn đứng nguồn dữ liệu bị tội phạm xuyên quốc gia khai thác, sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Những giải pháp này đã mang lại hiệu quả rõ nét trên nhiều phương diện. Đối với người dân, quyền riêng tư được bảo vệ tốt hơn; hơn 68 triệu tài khoản định danh điện tử đã góp phần giảm mạnh nguy cơ lừa đảo danh tính. Đối với doanh nghiệp, chi phí xác thực được cắt giảm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới trong khuôn khổ kiểm soát an toàn. Về tổng thể, các kết quả đạt được góp phần duy trì động lực tăng trưởng của nền kinh tế, trong bối cảnh kinh tế số tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, gắn chặt với quá trình chuyển đổi số quốc gia, chiếm tỉ trọng gần 14,02% GDP năm 2025.

PV: Thưa đồng chí, vai trò “chủ công, nòng cốt” của lực lượng Công an nhân dân trong lĩnh vực bảo đảm an ninh dữ liệu được thể hiện cụ thể như thế nào?

- Trung tướng Lê Xuân Minh: Vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong bảo đảm an ninh dữ liệu được thể hiện trên năm phương diện chính.

Thứ nhất là đảm bảo an ninh dữ liệu, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, khai thông dữ liệu và tối ưu hóa nguồn lực. An ninh dữ liệu ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định của nhà đầu tư. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng tập trung triển khai các giải pháp, mô hình bảo mật đa lớp, giám sát an ninh mạng theo thời gian thực và kiểm soát truy cập chặt chẽ, góp phần xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia an toàn, bền vững và có khả năng thích ứng trước các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thứ hai là xây dựng năng lực phòng thủ chủ động nhằm bảo vệ an toàn hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu. Lực lượng CAND là lực lượng chuyên trách, trực tiếp tổ chức phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi xâm phạm an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Chúng tôi tập trung nhận diện sớm các nguy cơ tấn công mạng có chủ đích (APT), hoạt động chiếm đoạt, đánh cắp và mua bán dữ liệu, cũng như các hành vi lợi dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chủ thể dữ liệu. Với chức năng thực thi pháp luật và năng lực điều tra số chuyên sâu, lực lượng CAND còn tăng cường bảo vệ tính bí mật, toàn vẹn và khả dụng của thông tin, dữ liệu, góp phần bảo vệ tài sản số và lợi ích chiến lược của đất nước trong kỷ nguyên số.

Thứ ba là đấu tranh quyết liệt với tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các loại tội phạm liên quan đến dữ liệu. Đơn vị chúng tôi đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để chủ động phát hiện, điều tra, xác minh, xử lý tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong giai đoạn 2023-2025, hơn 30 vụ án lớn đã được triệt phá, ngăn chặn việc mua bán trái phép hàng trăm triệu bản ghi dữ liệu, qua đó góp phần kéo giảm tỷ lệ lừa đảo trực tuyến và tăng cường an toàn cho người dân khi tham gia trên không gian mạng.

Thứ tư là hướng tới xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh. Lực lượng CAND chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành liên quan cũng như các doanh nghiệp công nghệ; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho người dân trong bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ an ninh dữ liệu; đẩy mạnh triển khai các giải pháp quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), kiểm soát thuật toán và gắn nhãn nội dung do AI để thiết lập môi trường số minh bạch, giúp người dân phân biệt thông tin thật - giả, phòng ngừa rủi ro, hạn chế tác động tiêu cực của các tiện ích, công nghệ bị tội phạm lợi dụng để hoạt động như: Deepfake, AI….

Thứ năm là tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu. Trong bối cảnh, an ninh mạng, tội phạm mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu, xuyên biên giới, không một quốc gia nào có thể đơn phương ứng phó và giải quyết triệt để vấn đề này, vì vậy, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế với lực lượng thực thi các nước là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Bộ Công an đã cùng với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan chủ động tham gia xây dựng và tham mưu tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10-2025; đây là một dấu mốc lịch sử, thể hiện vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong việc tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu và hoạt động hợp tác quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh mạng thông qua các cơ chế hợp tác đa phương, như: Interpol, Europol và ASEANAPOL nhằm trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, hỗ trợ tư pháp trong xử lý tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

PV: Thưa đồng chí, trong bối cảnh dữ liệu được xác định là tài nguyên chiến lược mới, việc khơi thông nguồn tài nguyên dữ liệu là điều kiện quan trọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số một cách bền vững. Trong thời gian tới, những định hướng lớn nào sẽ được triển khai để bảo đảm an ninh dữ liệu một cách bền vững?

- Trung tướng Lê Xuân Minh: Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số quốc gia mạnh mẽ và kinh tế số chiếm tỉ trọng cao trong GDP, vì vậy để kinh tế tăng trưởng 2 con số, chúng ta cần khơi thông nguồn tài nguyên dữ liệu phục vụ kinh tế số. Kinh tế số chỉ có thể vận hành, phát triển dựa trên niềm tin số (Digital Trust), đây là bản chất cốt lõi của vấn đề. Đảm bảo an ninh dữ liệu chính là góp phần xây dựng “hạ tầng niềm tin số” vững chắc và môi trường số tin cậy, qua đó vừa thúc đẩy nguồn nội lực trong nước, vừa thu hút các dòng vốn FDI và các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp lớn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Khi niềm tin số và an ninh dữ liệu được đảm bảo sẽ tạo đòn bẩy cho kinh tế số bứt phá mạnh mẽ, đóng góp tỉ trọng cao trong GDP và giúp đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thứ nhất là hoàn thiện thể chế pháp lý. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội xây dựng, ban hành Luật An ninh dữ liệu nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ và toàn diện về bảo vệ dữ liệu. Theo đó, cần phân loại dữ liệu theo từng cấp độ để có cơ chế, biện pháp bảo vệ phù hợp, tương xứng, nhằm bảo đảm an ninh dữ liệu, góp phần xây dựng “hạ tầng niềm tin số”, khơi thông nguồn tài nguyên dữ liệu và tối ưu hóa giá trị của dữ liệu để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Thứ hai là chủ động và tăng cường bảo đảm an ninh dữ liệu phục vụ quá trình chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vì dữ liệu là nguồn tài nguyên quan trọng, “huyết mạch” của kinh tế số. Đảm bảo an ninh dữ liệu chính là tăng cường “hệ thống miễn dịch” và tạo đòn bẩy cho nền kinh tế số phát triển. Đây cũng chính là một trong những giải pháp để giải bài toán phát triển 2 con số bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để góp phần hiện thực mục tiêu đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục chủ động và tăng cường triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp để bảo đảm an ninh dữ liệu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quan trọng; kịp thời phát hiện, điều tra, xác minh và xử lý các nguy cơ xâm phạm an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Thứ ba là xây dựng kiến trúc kỹ thuật tự chủ. Hướng tới giám sát dữ liệu theo thời gian thực, cơ chế hoạt động 24/7, có khả năng tự động phát hiện, phân tích, ngăn chặn, cảnh báo sớm, đồng thời phát triển hệ sinh thái an ninh mạng trong nước, từng bước giảm phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, qua đó nâng cao năng lực tự chủ và khả năng ứng phó trước các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thứ tư là thúc đẩy cơ chế vận hành linh hoạt. Theo đó, sẽ áp dụng mô hình “hậu kiểm kỹ thuật số”, kết hợp với cơ chế Sandbox pháp lý, vừa bảo đảm yêu cầu an ninh, an ninh dữ liệu, vừa tạo không gian cho đổi mới sáng tạo và thử nghiệm công nghệ mới.Thứ năm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia, chính quy, tinh nhuệ, có đủ năng lực làm chủ công nghệ, đồng thời có khả năng xử lý các thách thức ngày càng phức tạp trên không gian mạng.Thứ sáu là tăng cường hợp tác quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục thiết lập và mở rộng các cơ chế phối hợp, hợp tác quốc tế song phương, đa phương, xuyên biên giới trong phòng, chống tội phạm về dữ liệu, đồng thời khẳng định rõ quyền tài phán đối với dữ liệu quốc gia.

Có thể khẳng định, an ninh dữ liệu không còn là vấn đề thuần túy kỹ thuật mà đã trở thành nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia. Việc xây dựng một cơ chế bảo vệ dữ liệu toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa pháp lý, công nghệ và nguồn lực con người sẽ là điều kiện tiên quyết để Việt Nam duy trì niềm tin số, thu hút đầu tư và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên mới.

