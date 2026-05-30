23 khu công nghiệp VSIP là biểu tượng hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore

Ngày 30/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng đánh giá rất cao phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la, nhấn mạnh bài phát biểu đã nói lên suy nghĩ, mong muốn chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Singapore cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, là chất keo gắn bó hơn nữa quan hệ hai nước và các con số đã nói lên tất cả. Rất nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng nhấn mạnh, dù mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã chứng kiến rất nhiều bước tiến mạnh mẽ của quan hệ trên tất cả các lĩnh vực và các cấp, là biểu hiện sinh động cho quan hệ lâu bền, nồng ấm, thể hiện giá trị chung, nguyện vọng chung của hai đất nước.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng những điểm tương đồng của hai nước là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác, ủng hộ và trở thành điểm tựa cho nhau để cùng thích ứng và phát triển; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng tin cậy chính trị luôn được duy trì, lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối ngày càng mạnh mẽ, trong đó 23 khu công nghiệp VSIP là biểu tượng cho hợp tác kinh tế hiệu quả giữa hai nước.

Hai bên cũng là đối tác đi đầu ASEAN về hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi, trung tâm tài chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đã có hội đàm thành công với Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn, bất định gia tăng.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, tiềm năng như chuyên đổi số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, tài chính thông minh, thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng, phát triển trung tâm tài chính, bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước, trong đó có việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả; khẳng định sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo khung pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận hợp tác.

Hai Quốc hội không chỉ quan hệ tốt đẹp và hiệu quả trong khuôn khổ song phương, mà còn trong khuôn khổ Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) và Diễn đàn nghị viện quốc tế mà Quốc hội hai nước là thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và các cấp ủy ban trực thuộc; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực mới trong quá trình phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng mong muốn Việt Nam ủng hộ Singapore trong Năm Chủ tịch ASEAN 2027 và hai nước cùng nhau đóng góp cho một ASEAN ngày càng lớn mạnh.

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3/2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành hình mẫu hợp tác thành công trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh vai trò tích cực của Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore trong công tác hỗ trợ, gắn kết cộng đồng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Singapore trong việc kết nối, triển khai các hoạt động, dự án chuyển giao tri thức, nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ với trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết, phát triển, hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Singapore; đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Singapore tiếp tục tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại và công tác cộng đồng; đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam tại Singapore, tăng cường kết nối bà con với trong nước để triển khai các dự án cụ thể.