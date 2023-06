VFF và Cục Cảnh sát hình sự đẩy mạnh phòng chống tội phạm trong bóng đá

Trong nhiều năm qua, VFF và Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn tại các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức và điều hành.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự lần này được đánh giá sẽ tạo ra bước tiến quan trọng đối với công tác phối hợp giữa hai bên.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt Liên đoàn tặng Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục Trưởng Cục Cảnh sát Hình sự quả bóng thi đấu có chữ ký của các cầu thủ đội tuyển quốc gia.

Tới dự lễ ký kết, về phía Tổng cục TDTT có ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Về phía VFF có Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cùng các Phó Chủ tịch. Đại diện Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an có trung tướng Trần Ngọc Hà - cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đại tá Vũ Văn Đấu - phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Thành công trong thời gian qua của bóng đá Việt Nam không thể có được nếu không có sự vào cuộc phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bóng đá của các cục, các đơn vị. Đặc biệt là vai trò chủ công của Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an trong suốt những năm vừa qua".

Trung tướng Trần Ngọc Hà cho biết cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hoạt động vi phạm pháp luật trong bóng đá đã có diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Đây là khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, nội dung quy chế phối hợp giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự được bổ sung thêm các nội dung hợp tác nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong bóng đá trước tình hình hiện nay.