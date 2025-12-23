Thẻ tín dụng VPBank bản giới hạn có chữ ký của đội tuyển T1

Tối ngày 21/12, tại sự kiện “VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled”, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã chính thức ra mắt thẻ tín dụng VPBank GameON Mastercard với phiên bản giới hạn đặc biệt - sở hữu toàn bộ 5 chữ ký của T1 - đội tuyển eSports với 6 lần giành chức vô địch thế giới.

Hai phiên bản thiết kế thẻ VPBank GameON Mastercard.

Lễ ra mắt thẻ VPBank GameON Mastercard diễn ra ngay sau trận showmatch (giao hữu) BO3 giữa đội tuyển Việt Nam và T1, trước khi T1 bước vào phần giao lưu cùng khán giả. Sự kiện được chứng kiến bởi đội tuyển T1 và hơn 10.000 người hâm mộ có mặt tại sự kiện.

Trong buổi lễ, toàn bộ 5 thành viên đội tuyển T1 đã có màn show-off (chia sẻ) chữ ký của mình. Đây cũng chính là 5 chữ ký được VPBank sử dụng để in lên phôi thẻ tín dụng và phát hành cho khách hàng - những người đam mê game và eSports.

Khoảnh khắc 5 thành viên đội tuyển T1 show-off chữ ký.

Chữ ký của đội tuyển huyền thoại T1 biến tấm thẻ thành vật phẩm sưu tầm độc quyền, khẳng định cá tính, niềm tự hào của người sở hữu và là biểu tượng đẳng cấp dành cho cộng đồng gamer (người chơi game), fan (người hâm mộ) eSports. Đây cũng là lựa chọn của người hâm mộ bộ môn thể thao điện tử để thể hiện phong cách, gắn kết với thần tượng và sở hữu một sản phẩm hiếm có trên thị trường.

Ông Nguyễn Chí Hiền - Phó giám đốc khối Khách hàng Cá nhân VPBank chia sẻ: “Khi đội tuyển T1 và Faker - biểu tượng toàn cầu của Liên Minh Huyền Thoại - trở lại Việt Nam, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp: Hãy dám mơ lớn, dám bứt phá và biến thách thức thành cơ hội. Với việc ra mắt thẻ GameON, VPBank không chỉ cung cấp một tấm thẻ, mà mong muốn xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, nơi mỗi giao dịch đều góp phần tiếp sức cho đam mê và hành trình chinh phục đỉnh cao của khách hàng”.

Ông Nguyễn Chí Hiền - Phó giám đốc Khối KHCN VPBank (ngoài cùng bên trái) chia sẻ tại sự kiện.

“VPBank kiên định với chiến lược phân khúc và tiếp tục phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ xoay quay mục tiêu phục vụ chuyên biệt từng phân khúc khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi, có phong cách sống thời thượng và cá tính. VPBank tự hào được đồng hành cùng T1 và cộng đồng game thủ - không chỉ hôm nay, mà trên mọi chặng đường phía trước”, ông Nguyễn Chí Hiền nhấn mạnh.

Trong tương lai, VPBank sẽ xây dựng nhiều cơ chế tặng thẻ phiên bản giới hạn cho khách hàng, để tất cả cộng đồng người hâm mộ eSports có thêm cơ hội lưu giữ một vật phẩm sưu tầm độc quyền của thần tượng mình.

Không đơn thuần là một sản phẩm tài chính, VPBank GameON Mastercard là sự kết hợp giữa công nghệ, phong cách sống số và đam mê giải trí, hướng đến thế hệ trẻ GenZ và Millennials.

VPBank GameON Mastercard là thẻ tín dụng toàn diện cho người chơi game, phục vụ đa dạng nền tảng số như Google Play, Apple Store, Steam đồng thời tích hợp các ưu đãi cho các dịch vụ giải trí số như Netflix, Spotify, Youtube Premium… Đây là một bước tiến, không chỉ về mặt sản phẩm mà còn về tư duy tiếp cận khách hàng trẻ - nhóm khách hàng có hành vi chi tiêu số hóa mạnh và yêu cầu cao về trải nghiệm cá nhân hóa.

Thẻ VPBank GameON Mastercard.

Cụ thể, chủ thẻ sẽ được tích điểm lên đến 10% khi nạp game, các giao dịch giải trí số như các gói giải trí trong game, mua vé xem phim, vé ca nhạc online, thanh toán phí hội viên các nền tảng trực tuyến như Netflix, Spotify, Youtube Premium… Bên cạnh đó, các giao dịch mua phụ kiện tại cửa hàng điện tử (gaming gear, thiết bị công nghệ) cũng được tích điểm với mức tích tối đa tới 800.000 đồng.

Chủ thẻ VPBank GameON cũng sẽ được tích điểm lên đến 5% cho các giao dịch ăn uống, thanh toán không tiếp xúc qua ví Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay… Toàn bộ số điểm tích lũy này có thể quy đổi thành các voucher nạp game, quà tặng và hàng nghìn voucher ưu đãi trực tiếp khác trên ứng dụng LynkiD.

Khách hàng mở thẻ trong thời gian đầu sẽ nhận ngay 400.000 điểm loyalty (khách hàng thân thiết) như một lời chào mừng hấp dẫn từ VPBank tới người chơi game sẵn sàng lên level (cấp bậc) trong trải nghiệm tài chính.

VPBank GameON được định vị là thẻ tiên phong tại Việt Nam với hệ sinh thái ưu đãi phong phú, được thiết kế xoay quanh thói quen tiêu dùng của chơi game hiện đại.

Thông tin chi tiết xem tại https://gameoncard.vpbank.com.vn/