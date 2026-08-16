Thắng đậm Man City, Arsenal giành Siêu cúp Anh

Arsenal đối đầu với Man City trong trận Siêu cúp Anh trên sân Millennium (xứ Wales). Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Man City dưới thời HLV Enzo Maresca.

Arsenal dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Man City (Ảnh: Getty).

Arsenal và Man City đều tung ra sân những tân binh. Bên phía Arsenal, Bruno Guimaraes và Christos Tzolis ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, Man City cũng sử dụng tân binh Elliott Anderson.

Arsenal nhập cuộc đầy hứng khởi ở trận đấu này. Ngay ở giây thứ 24, đội bóng thành London đã có bàn mở tỷ số do công của Riccardo Calafiori.

Man City tấn công trong những phút sau đó nhưng không hiệu quả. Trong khi đó, "Pháo thủ" tiếp tục cho thấy sự sắc sảo. Phút 24, Kai Havertz đã dễ dàng dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal.

Man City thi đấu thất vọng trong trận đầu tiên dưới thời HLV Enzo Maresca (Ảnh: Getty).

Ngay đầu hiệp 2, Arsenal tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm. Phút 48, Martin Odegaard nhận bóng trong tư thế thoải mái trong vòng cấm, trước khi hạ gục thủ thành Donnarumma, nâng tỷ số lên 3-0.

Trong phần còn lại của trận đấu, Man City chiếm lĩnh thế trận nhưng không tài nào chọc thủng lưới Arsenal. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 cho đoàn quân HLV Mikel Arteta. Đây là lần thứ 18, Arsenal giành Siêu cúp Anh trong lịch sử.

Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Arsenal gặp Man City

Trận đấu mở màn mùa giải 2026-27 sẽ trở lại sân Principality lần đầu tiên kể từ năm 2006. Tuy nhiên, việc chuyển địa điểm thi đấu từ Wembley quen thuộc chưa phải thay đổi đáng chú ý nhất.

Lần đầu tiên sau 10 mùa giải, Arsenal sẽ không đối đầu với Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện của Man City. Thay vào đó, Enzo Maresca sẽ dẫn dắt đội bóng áo xanh sau khi thay thế chiến lược gia người Tây Ban Nha trước mùa giải 2026-27.

Maresca sẽ là HLV đầu tiên của Man City ra mắt đội bóng tại Siêu cúp Anh. Trước đó, Maurizio Sarri là HLV gần nhất của một đội Ngoại hạng Anh có trận đấu đầu tiên ở giải này. Tháng 8/2018, Chelsea của Sarri thua Man City 0-2.

Cựu HLV Chelsea Maresca rõ ràng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khi tiếp quản di sản đồ sộ mà Guardiola để lại sau 10 năm dẫn dắt Man City. Guardiola chia tay đội bóng với cú đúp FA Cup và Cúp Liên đoàn, dù để Arsenal vượt qua trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Man City vẫn kết thúc mùa giải trước với phong độ ấn tượng. Họ chỉ thua một trong 12 trận cuối cùng trên mọi đấu trường, giành 9 chiến thắng và 2 trận hòa. Thất bại duy nhất là trận thua Aston Villa 1-2 ở vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh 2025-26, khi cuộc đua vô địch đã ngã ngũ.

Quyết định đáng chú ý đầu tiên của Maresca sẽ liên quan đến Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy chưa ra sân cho Man City trong giai đoạn tiền mùa giải sau khi trở về từ Bắc Mỹ, nơi Na Uy góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Trong khi đó, Arteta có thể tiếp cận Siêu cúp Anh theo cách khác nếu nhìn vào thành tích của ông ở giải đấu này. Khi còn thi đấu, Arteta thắng cả hai trận Siêu cúp Anh vào các năm 2014 và 2015. Trên cương vị HLV Arsenal, ông cũng toàn thắng hai lần tham dự vào năm 2020 và 2023.

Cả hai chiến thắng của Arteta với Arsenal đều được quyết định trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, người hâm mộ Arsenal có lẽ chưa muốn nghĩ đến loạt sút luân lưu khi ký ức đau buồn ở Budapest vẫn còn khá mới. Thất bại duy nhất của Arsenal mùa trước đến ở chung kết Champions League, nơi họ thua Paris Saint-Germain trên chấm phạt đền.

Arsenal vẫn bất bại trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 6 chiến thắng và 2 trận hòa, dù chuỗi trận này bao gồm cả thất bại trước PSG ở loạt luân lưu. Trước đó, Arsenal chỉ thắng một trong 6 trận, hòa một và thua 4, trong đó có hai thất bại trước Man City của Guardiola.

Thành tích mùa trước giúp Arsenal được siêu máy tính Opta đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League 2026-27, còn Man City đứng ngay phía sau trong dự đoán.

Đội hình Arsenal cũng được tăng cường với sự xuất hiện của Bruno Guimaraes và Christos Tzolis, trong khi thương vụ mượn Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen đã được chuyển thành hợp đồng chính thức. Cả ba đều được kỳ vọng ra sân ở sân đấu từng mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cho Arsenal.

Chỉ Man Utd với 21 lần vô địch có thành tích tốt hơn Arsenal, đội đã giành 17 Siêu cúp Anh, tính cả những lần đồng vô địch. Arsenal cũng thắng cả 5 trận Siêu cúp Anh gần nhất và toàn thắng cả ba lần tham dự với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh, vào các năm 1998, 2002 và 2004.

Tuy nhiên, Man City đã thắng ở lần gần nhất tham dự Siêu cúp Anh khi đánh bại Man Utd trên chấm phạt đền năm 2024. Đáng chú ý, Man City từng 9 lần về nhì ở giải đấu này, chỉ ít hơn Man Utd, đội có 10 lần.

Man City mới chỉ một lần thi đấu tại sân Millennium, đánh bại TNS 3-0 vào tháng 8/2003 ở vòng loại UEFA Cup. Ngược lại, Arsenal từng thi đấu tại sân này nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác, với 10 lần trong giai đoạn 2001-2007.

Đây sẽ là lần thứ 5 Arsenal thi đấu Siêu cúp Anh tại sân đấu này. Thành tích của họ khá cân bằng, với hai chiến thắng trước Liverpool năm 2002 và Man Utd năm 2004, cùng hai thất bại trước Man Utd năm 2003 và Chelsea năm 2005.