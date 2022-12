Scottie Scheffler vào nhóm những golfer thăng tiến mạnh nhất năm 2022

Năm nay 26 tuổi, Scottie Scheffler (Mỹ) được xem là một tay golf trẻ. Trước năm 2022, anh chưa có thành tích gì quá nổi bật. Thế nhưng năm qua là năm mà golfer này thăng tiến nhanh đến chóng mặt.

Scottie Scheffler giữ vị trí số 1 thế giới từ tháng 3 đến tháng 9/2022 (Ảnh: Getty).

Scottie Scheffler liên tục giành các danh hiệu lớn, đáng kể nhất trong số đó là The Master, một trong 4 danh hiệu thuộc hệ thống major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt).

Từ chỗ chưa có gì cả, đến năm 2022, Scottie Scheffler đã sở hữu 4 danh hiệu trên PGA Tour, trong đó có một major là The Masters vừa nêu.

Tay golf người Mỹ từ đó giữ vị trí số một thế giới từ tháng 3 cho đến tháng 9 năm nay, trước khi anh để mất vị trí này về tay Rory McIlroy (Bắc Ireland), người cũng có một năm thi đấu đầy xuất sắc.

Trong số những các golfer thăng tiến nhanh nhất năm 2022, còn có Matthew Fitzpatrick (Vương Quốc Anh), nhà vô địch U.S Open 2022 (U.S Open cũng là một trong 4 giải major hàng năm), cùng Will Zalatoris (Mỹ).

Riêng Will Zalatoris có một năm 2022 đầy ngạc nhiên, khi anh về nhì cả 2 giải đấu danh giá thuộc hệ thống major gồm PGA Championship và U.S Open. Trước đó, năm 2021, Will Zalatoris từng về nhì tại The Master. Tức là chỉ trong vòng 2 năm, anh tiến sát đến 3/4 danh hiệu major, nhưng chưa lần nào vô địch.