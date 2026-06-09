Ronaldo bị bỏ xa ở cuộc đua cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup

Trong lịch sử các kỳ World Cup, danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất hiện vẫn gọi tên huyền thoại người Đức, Miroslav Klose với 16 bàn thắng sau 24 trận. Đứng thứ hai là "người ngoài hành tinh" Ronaldo De Lima với 15 bàn thắng. Thế nhưng, trật tự này hoàn toàn có thể bị thay đổi ngay sau mùa hè này ở Bắc Mỹ.

Mbappe vượt qua Ronaldo về số bàn thắng ghi được tại các kỳ World Cup (Ảnh: Getty)

Lionel Messi đang xếp thứ tư trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu với 13 bàn thắng. Màn trình diễn chói sáng tại Qatar 2022 với 7 pha lập công không chỉ giúp Argentina lên ngôi vô địch mà còn đưa Messi áp sát kỷ lục của huyền thoại người Đức.

Tuy nhiên, cái tên khiến giới chuyên môn phải nể phục hơn cả chính là Kylian Mbappe. Chỉ sau hai kỳ World Cup (2018 và 2022), chân sút người Pháp đã sở hữu 12 bàn thắng. Ở tuổi 27, phong độ đỉnh cao của Mbappe khiến nhiều người tin rằng, kỷ lục 16 bàn của Klose sẽ chỉ còn là cột mốc chờ được phá vỡ bởi chính anh.

Ở phía đối diện, Cristiano Ronaldo đang trải qua những ngày tháng khó khăn trong cuộc đua này. Dù vẫn chứng minh được bản năng săn bàn vô tiền khoáng hậu với 26 bàn thắng sau 34 lần ra sân ở cấp độ CLB mùa giải 2025-26, nhưng thành tích tại các vòng chung kết World Cup của anh mới chỉ dừng lại ở con số 8 bàn thắng.

Khoảng cách 5 bàn so với Messi và 4 bàn với Mbappe là một con số không hề nhỏ, đặc biệt khi Ronaldo đã bước sang tuổi 41. World Cup 2026 có thể là lần cuối người hâm mộ thấy anh xuất hiện, nhưng kỳ vọng vào việc anh bắt kịp những con số của hai hậu bối là một bài toán khó.

World Cup 2026 nhiều khả năng là lần cuối cùng Ronaldo góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (Ảnh: Getty).

Trong khi Ronaldo đang ở những chương cuối của sự nghiệp quốc tế, thì Messi vẫn đau đáu mục tiêu bảo vệ ngôi vương, còn Mbappe lại khao khát khẳng định mình là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại.

Cuộc đua ghi bàn tại Bắc Mỹ mùa hè này không chỉ là những con số thống kê đơn thuần, mà còn là minh chứng cho sự chuyển giao thế hệ và khát vọng không giới hạn của những huyền thoại bóng đá hiện đại.