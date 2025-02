Ngôi sao gốc Việt gây ấn tượng mạnh ở châu Âu, tuyển Việt Nam khó mời gọi

Chung Nguyen Do năm nay mới 20 tuổi. Tuy nhiên, anh đã gây ấn tượng mạnh trong màu áo CLB hàng đầu Bulgaria là Slavia Sofia. Đội bóng này đang xếp thứ 9 ở giải vô địch quốc gia Bulgaria và có cơ hội góp mặt ở cúp châu Âu mùa giải tới.

Chung Nguyen Do (giữa) gây ấn tượng mạnh ở Bulgaria (sportal.bg).

Tài năng trẻ gốc Việt thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm. Anh gây ấn tượng mạnh ở khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và phát động tấn công.

Theo số liệu từ CIES Football Observatory công bố ngày 17/2, Chung Nguyen Do nằm trong top 5 cầu thủ U21 ở châu Âu (ngoài 5 giải đấu lớn là Ngoại hạng Anh, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và La Liga) về khả năng thu hồi bóng.

Theo đó, cầu thủ sinh năm 2005 có 5,5 lần thu hồi bóng thành công mỗi trận. Xếp trên Chung Nguyen Do là Leon Avdullahu (5,7 lần); Feta Fetai (5,9 lần); Alex Safro (6,1 lần) và Anthony Dennis (7,1 lần).

Ở mùa giải này, Chung Nguyen Do đá chính trong 16 trận đấu ở CLB Slavia Sofia. Anh bắt đầu nhận được sự quan tâm của các CLB hàng đầu châu Âu sau khi thể hiện tài năng ở Bulgaria.

Chung Nguyen Do có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Do đó, cầu thủ này đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam và Bulgaria. Trước tình hình đó, tờ Telegraph của Bulgaria đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá Bulgaria nhanh chóng trao cơ hội cho Chung Nguyen Do ở đội tuyển quốc gia, tránh việc đội tuyển Việt Nam mời gọi.

Chung Nguyen Do lọt top cầu thủ có số lần thu hồi bóng nhiều nhất tại 48 giải đấu ở châu Âu (Ảnh: CFO)

Tờ báo này viết: "Liên đoàn bóng đá Bulgaria phải có nghĩa vụ làm mọi thứ trong khả năng của mình để không cho phép cầu thủ tài năng này thi đấu cho đội tuyển quốc gia khác ngoài Bulgaria. Cầu thủ trẻ này là thành viên U17 và U19 Bulgaria nhưng điều đó không thể ngăn cản Chung Nguyen Do chơi cho đội ĐT Việt Nam vì FIFA cho phép điều đó.

Trong bối cảnh đội tuyển Bulgaria thiếu hụt tài năng lớn, việc giữ chân Chung Nguyen Do vô cùng cần thiết. Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy thi đấu cho đội tuyển Bulgaria, thay vì lựa chọn đội tuyển Việt Nam".

Việc Liên đoàn bóng đá Bulgaria tìm mọi cách "trói chân" Chung Nguyen Do khiến cho đội tuyển Việt Nam khó cạnh tranh. Đội tuyển Bulgaria đang xếp thứ 82 thế giới và có khả năng cạnh tranh suất tham dự World Cup hay Euro. Hơn nữa, Chung Nguyen Do cũng quen với môi trường bóng đá châu Âu nên rất khó để anh lựa chọn đội tuyển Việt Nam, dù đây là đội bóng quê hương của bố mẹ anh.