Messi "câm lặng", PSG hòa trên sân của Club Brugge

PSG sử dụng "bộ ba nguyên tử" Neymar - Mbappe - Messi khi làm khách trên sân của Club Brugge, tuy nhiên đội khách chỉ có được kết quả hòa 1-1 ở trận ra quân tại vòng bảng Champions League.

Club Brugge bị đánh giá kém nhất tại bảng A khi bảng đấu này có những đội bóng đang vươn lên mạnh mẽ ở châu Âu như PSG, Man City và RB Leipzig. Tuy nhiên, đội bóng đại diện của Bỉ nhanh chóng chứng tỏ họ không phải "tấm thảm chùi chân" bằng việc khiến PSG mất điểm ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League.

Đội khách mở tỉ số của trận đấu do công của Herrera ở phút 15, nhưng chỉ 12 phút sau đội chủ nhà đã quân bình tỉ số do công của Vanaken. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho tới hết trận đấu. Điều đó đồng nghĩa hai đội ghìm chân nhau ở khoảng giữa của bảng xếp hạng do ở trận đấu cùng giờ Man City thắng 6-3 trước RB Leipzig.

Messi thi đấu không hiệu quả trước PSG.

Lần đầu tiên, PSG sử dụng "bộ ba nguyên tử" Neymar - Mbappe - Messi trong một trận đấu. Chỉ đáng tiếc những gì đội bóng của nước Pháp thể hiện lại không như danh tiếng của các cá nhân cầu thủ. Thống kê sau trận cho thấy PSG cầm bóng 61% thời gian, chỉ có chín lần dứt điểm, bốn lần bóng trúng cầu môn. Rất ngạc nhiên, Club Brugge dứt điểm tới 16 lần, sáu lần bóng trúng cầu môn.

Xét từng cá nhân, Neymar và Messi chẳng để lại dấu ấn nào đặc biệt dù cả hai thi đấu đủ 90 phút. Messi còn bị phạt một thẻ vàng ở giữa hiệp hai sau một pha phạm lỗi với đối thủ. Mbappe chơi tốt, chỉ có điều anh buộc phải rời sân ở phút 51, trước đó cầu thủ người Pháp kiến tạo cho Herrera ghi bàn.

Sự thất vọng đối với Messi khá lớn, bởi người hâm mộ PSG hi vọng anh sẽ có trận ra mắt đấu trường châu Âu thật hoành tráng, tuy nhiên những gì Messi để lại chưa đáp ứng được kỳ vọng. Đây là trận đấu thứ hai của Messi trong màu áo của PSG, anh đã thi đấu tổng cộng 115 phút và chưa có bàn thắng.

Herrera mở tỉ số trận đấu ở phút 15.

Sau khi không thể thi đấu vào cuối tuần qua ở Ligue 1, Messi và Neymar đã trở lại, cùng Mbappe tạo thành bộ ba tấn công khi PSG làm khách trước Club Brugge. Đội khách tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên đội chủ nhà cho thấy sự sòng phẳng khi thể hiện lối chơi không e ngại.

Phút 15, Mbappe đi bóng dẻo bên cánh trái rồi thực hiện cú căng ngang vào trong vòng cấm địa, Herrera dứt điểm với ở khu vực gần điểm đá phạt đền, trái bóng đi vào cầu môn với tốc độ nhanh khiến thủ thành Mignolet không kịp cản phá.

Messi suýt trở thành người kiến tạo ở phút 23, anh chuyền bóng cho Mbappe thoát xuống dứt điểm từ bên phải trong vòng cấm địa. Đáng tiếc cú sút của cầu thủ người Pháp chỉ tốt phần lực nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại thủ thành Mignolet.

Mbappe (phải) là cầu thủ chơi tốt nhất trên hàng công PSG.

Phút 26, Club Brugge có pha ghi bàn tương tự với PSG. Sobol thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào trong vòng cấm địa. Vanaken lao vào thực hiện cú dứt điểm bằng má ngoài chân phải, bóng đập chân hậu vệ của PSG nảy lên đi vào lưới khiến cú bay người của thủ thành Navas trở nên vô nghĩa.

Hai phút sau khi nhận bàn thua, PSG đã khiến khung thành đối phương rung chuyển. Messi cứa lòng từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi xoáy khiến Mignolet không thể cản phá, tuy nhiên bóng dội xà ngang bật ra.

Cầm bóng lép vế hơn đội khách, Club Brugge vẫn có những đợt phản công sắc nét khiến cổ động viên PSG thót tim. Phút 39, De Ketelaere lao lên nhận bóng và dứt điểm uy lực ở bên trái trong vòng cấm địa, Navas tung người đẩy bóng ra.

Neymar không để lại nhiều dấu ấn.

Tấn công có phần thất vọng trong hiệp một, ngay đầu hiệp hai huấn luyện viên Pochettino đã thay hai cầu thủ tuyến giữa, tới phút 51, Mbappe gặp chấn thương nên được đưa ra sân để Icardi vào thay. Những sự thay đổi của Pochettino không giúp PSG tốt hơn, thậm chí đội khách còn chơi nhạt hơn hiệp một, xét về khả năng dứt điểm trúng đích.

PSG chỉ có một cú sút trúng đích trong hiệp hai. Đó là pha solo và dứt điểm ở bên trái trong vòng cấm địa của Messi, anh dứt điểm vào góc gần và Mignolet đã chủ động khép góc nên dễ dàng cản phá. PSG cũng chỉ có năm lần dứt điểm trong hiệp hai.

Vì thế khi đội chủ nhà cũng kém hiệu quả trong tấn công, PSG có phần may mắn giữ lại được một điểm.

Đội hình thi đấu

Club Brugge: Mignolet 6; Balanta 6, Hendry 7, Nsoki 6; Mata 7, Vormer 6, Vanaken 8, Sowah 6 (Maouassa, 90+2'), Sobol 6; Lang 7, De Ketelaere 8.

PSG: Navas 6; Hakimi 6, Marquinhos 7, Kimpembe 6, Diallo 6 (Mendes 75', 7); Herrera 7, Paredes 6 (Danilo 46', 6), Wijnaldum 5 (Draxler 46', 6); Messi 6, Mbappe 7 (Icardi 51', 5), Neymar 6.

Hạo Minh