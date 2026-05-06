LCK Roadshow lần đầu tới Việt Nam: Hé lộ không gian lễ hội eSports quốc tế

Không chỉ mang bầu không khí rực lửa của giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới đến gần hơn với người hâm mộ, sự kiện này còn biến Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC thành tâm điểm của một lễ hội giải trí eSports chuẩn quốc tế.

Lễ hội eSports sẽ diễn ra 3 ngày

Diễn ra từ 8/5 đến 10/5, LCK Roadshow 2026 được thiết kế như một hành trình liền mạch từ sáng đến đêm, mang đến một hành trình trải nghiệm trọn vẹn cho cộng đồng yêu eSports ở Việt Nam.

Theo kế hoạch, các khu vực Activation Zone và Fan Experience Zone sẽ mở cửa từ sáng sớm để người hâm mộ có cơ hội tham gia các minigame tương tác công nghệ cao, chụp hình tại các không gian được thiết kế riêng biệt và đặc biệt là khu vực săn lùng các vật phẩm Merchandise độc quyền.

Những chiếc áo đấu, gậy phát sáng hay phụ kiện mang dấu ấn tổ chức tại Hà Nội sẽ là mục tiêu được săn đón bởi tính chất giới hạn và độc bản.

Đội tuyển HLE (Ảnh: BTC).

Đội tuyển GENG (Ảnh: BTC).

Đội tuyển DRX (Ảnh: BTC).

Tâm điểm của sự kiện là hai ngày thi đấu vào 8/5 và 10/5, khi đội tuyển DRX sẽ có những màn chạm trán với hai đội tuyển hàng đầu LCK hiện tại là GEN.G và Hanwha Life eSports (HLE).

Khán giả sẽ trực tiếp chứng kiến những màn trình diễn của các tuyển thủ hàng đầu thế giới trong một “đấu trường eSports” giàu trải nghiệm, tái hiện không khí đặc trưng của LoL Park ngay tại Hà Nội.

Hệ thống được đầu tư đồng bộ với cụm màn hình LED bao trọn sân khấu trung tâm, kết hợp âm thanh vòm và ánh sáng động lực học (kinetic lighting) lập trình riêng cho từng khoảnh khắc giao tranh.

Sự hiện diện của DRX cũng mang theo một điểm chạm cảm xúc đặc biệt, khi người hâm mộ có cơ hội cổ vũ tuyển thủ Việt Nam Trần Bảo Minh "LazyFeel" ngay trên sân nhà. Hình ảnh một tuyển thủ Việt thi đấu trong màu áo LCK, giữa không gian nhà thi đấu rộng lớn và sự cổ vũ của khán giả, được kỳ vọng sẽ trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Ngay sau những giây phút căng thẳng trên sàn đấu, khán giả sẽ có cơ hội được tiếp cận thần tượng thông qua các buổi gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ đầy cảm xúc.

Bất ngờ lớn nhất của LCK Roadshow 2026 là vào ngày 9/5, khi không gian sự kiện được đẩy lên cao trào với Theme Song Contest và đại nhạc hội “Legend of Dragons”. Sự xuất hiện của JustaTee, Bùi Công Nam, Phương Ly, Han Sara và CONGB hứa hẹn mang tới không gian sôi động, nơi eSports và âm nhạc cuồng nhiệt hòa làm một.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn tại LCK Roadshow 2026 ở VEC ngày 9/5 (Ảnh: BTC).

Với quy mô dự kiến lên tới 36.000 khán giả, sự kiện được kỳ vọng sẽ xác lập cột mốc mới, trở thành giải đấu eSports lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

VEC sẵn sàng đón sự kiện quốc tế

Để tổ chức LCK Roadshow 2026 với quy mô lớn và trải nghiệm trọn vẹn, VEC được chọn làm địa điểm chính. Đây là không gian eSports hiện đại, từng diễn ra nhiều sự kiện sôi động với những khoảnh khắc bùng nổ và tiếng cổ vũ cuồng nhiệt. Việc đăng cai lần này tiếp tục khẳng định vị thế của VEC như một điểm đến quan trọng của khu vực.

LCK Roadshow đã chọn VEC làm điểm đến thi đấu chính thức nước ngoài đầu tiên (Ảnh: VEC).

Không gian tổ chức quy mô lớn hàng đầu Đông Nam Á, khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ giúp VEC đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe của một giải đấu toàn cầu.

Trên tổng diện tích hơn 90ha, trung tâm là Nhà Triển lãm Kim Quy rộng 13ha với 9 sảnh liên thông, VEC sở hữu nền tảng hạ tầng đủ sức vận hành đồng thời hàng chục nghìn khán giả. Hệ thống Wi-Fi tốc độ cao, điều hòa trung tâm, khu F&B 3.000m² cùng không gian ngoài trời được thiết kế để giữ dòng trải nghiệm luôn liền mạch, ngay cả trong những thời điểm cao trào nhất.

Bãi đỗ xe 18 ha sức chứa tới 10.000 ô tô, tích hợp trạm sạc điện, hoàn thiện một hệ sinh thái quy mô lớn hiếm có, giúp hành trình tham dự sự kiện không bị ngắt quãng từ khi tiếp cận đến lúc rời đi.

VEC là đại điểm quen thuộc của các giải đấu eSports quy mô lớn tại Hà Nội (Ảnh: VEC).

Không chỉ dừng ở vai trò địa điểm, VEC đang dần định hình như điểm đến của các sự kiện lớn, nơi hội tụ của âm nhạc, giải trí và eSports. Từ những đại nhạc hội thu hút hàng chục nghìn khán giả đến các sự kiện quy mô quốc gia, không gian này liên tục được lựa chọn cho những trải nghiệm đòi hỏi cả quy mô lẫn năng lực vận hành.

Một sự kiện eSports được tổ chức ngoài trời tại VEC (Ảnh: VEC).

Sự kiện LCK Roadshow 2026 vì thế được kỳ vọng không chỉ là một điểm hẹn văn hóa, mà còn góp phần thiết lập những tiêu chuẩn mới về cách vận hành, truyền thông và trải nghiệm cho ngành công nghiệp eSports nước nhà trong những năm tới.

Ngay sau khi cổng bán vé LCK Roadshow 2026 được mở, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trong nước ghi nhận sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Với lịch trình quy tụ các tuyển thủ hàng đầu cùng một số nghệ sĩ biểu diễn, nhiều hạng vé được dự báo sẽ sớm hết.

Sự kiện được tổ chức tại Hà Nội, mang đến cơ hội để khán giả trong nước theo dõi trực tiếp một giải đấu eSports quy mô quốc tế.