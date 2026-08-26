Khai mạc giải pickleball Bộ Nội vụ: Sôi động, kịch tính và hấp dẫn

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2026). Giải pickleball Bộ Nội vụ 2026 là điểm nhấn đáng chú ý trong phong trào rèn luyện thể thao, tạo sân chơi bổ ích, gắn kết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Ngay trong ngày 26/8, giải pickleball Bộ Nội vụ 2026 diễn ra sôi nổi với 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Những vận động viên của báo Dân trí tham gia giải pickleball Bộ Nội vụ 2026 đã mang đến bầu không khí vô cùng phấn khởi và tràn đầy nhiệt huyết.

Sự kiện đã thu hút hơn 100 vận động viên (VĐV) đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ. Đây là lần thứ hai giải đấu được tổ chức với chất lượng chuyên nghiệp, khiến nhiều VĐV bất ngờ.

Ngay từ những trận đấu đầu tiên, các vận động viên đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cùng lối đánh linh hoạt, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đôi công kịch tính và đẹp mắt.

Ngoài những khoảnh khắc tranh tài gay cấn, giải đấu còn tạo ra một không khí thân thiện và hào hứng. Các vận động viên không chỉ là đối thủ trên sân mà còn là những người bạn, đồng nghiệp ngoài đời.

Với tinh thần thi đấu cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo và niềm đam mê trái bóng nhựa, các vận động viên đã biến mỗi trận đấu thành một cuộc đua sức bền thực sự.

Những pha cứu bóng ngoạn mục, những cú đánh uy lực liên tục được tung ra trong mỗi séc đấu đã nâng cao tính cạnh tranh của giải đấu lên một tầm cao mới.

Giải đấu không chỉ giúp nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức mà còn góp phần xây dựng một môi trường làm việc tích cực, năng động và tràn đầy năng lượng. Nhiều VĐV ra sân với tinh thần giao lưu và kết nối, giải đấu đã mang lại nhiều năng lượng tích cực.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức bài bản cùng tinh thần tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, giải đấu đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của bộ môn pickleball.

Sự thành công của giải pickleball Bộ Nội vụ 2026 sẽ mở ra một hướng đi mới, khuyến khích các phong trào thể thao quần chúng phát triển trong nội bộ ngành.