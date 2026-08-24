Pickleball Việt Nam lần đầu vô địch nội dung đôi nữ PPA Tour Asia

Đây là lần đầu tiên đại diện nữ Việt Nam lên ngôi ở một nội dung thuộc hệ thống PPA Tour Asia. Trong trận chung kết đôi nữ căng thẳng, Hồ Thị Trúc Tâm và Sophia Huỳnh Trần đã thi đấu ấn tượng để đánh bại cặp đôi Lingwei Kong - Seline Turulja với tỷ số 2-1 (11-9, 3-11, 11-6), chính thức bước lên bục cao nhất và tạo nên cột mốc lịch sử cho pickleball nước nhà.

Việt Nam lần đầu vô địch nội dung đôi nữ tại PPA Tour Asia (Ảnh: PPA).

Trước đó, Trúc Tâm từng lỡ hẹn vô địch ở hai trận chung kết đơn và đôi nữ chặng Macao Open 2026, còn Huỳnh Trần từng giành hạng ba nội dung đôi nữ chặng Tokyo Open 2026.

Không dừng lại ở chức vô địch đôi nữ Shenzhen Open 2026, Sophia Huỳnh Trần tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi cùng Trương Vinh Hiển tranh tài ở chung kết đôi nam nữ.

Dù để thua cặp Sahra Dennehy - Tama Shimabukuro và giành ngôi á quân, đây vẫn là thành tích lịch sử khi pickleball Việt Nam lần đầu có huy chương ở nội dung đôi nam nữ tại PPA Tour Asia.

Bên cạnh đó, Trương Vinh Hiển cũng mang về thêm một tấm huy chương bạc quý giá ở nội dung đơn nam sau khi để thua ngược đầy tiếc nuối 1-2 trước Grayson Goldin với các tỷ số 11-4, 9-11, 10-12 trong trận chung kết.

Như vậy, pickleball Việt Nam đã xuất sắc có huy chương ở cả 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ tại Shenzhen Open 2026, cho thấy lực lượng pickleball Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên đấu trường châu Á.

Từ đầu mùa giải 2026 đến nay, các tay vợt Việt Nam liên tục lập công lớn: Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam Hanoi Cup; Trương Vinh Hiển đăng quang đơn nam Kuala Lumpur Open và kết hợp cùng Đỗ Minh Quân vô địch đôi nam Beijing Open, trước khi tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương tại TPHCM Open.

Trúc Tâm và Huỳnh Trần giành huy chương vàng PPA Tour Asia danh giá (Ảnh: PPA).

Với chức vô địch đôi nữ lịch sử của Hồ Thị Trúc Tâm - Sophia Huỳnh Trần cùng chuỗi thành tích xuất sắc của Trương Vinh Hiển và các đồng đội, pickleball Việt Nam đang trải qua một mùa giải PPA Tour Asia 2026 rực rỡ, mở ra những kỳ vọng lớn lao cho tương lai phát triển của bộ môn này.