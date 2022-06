Hình ảnh cầu thủ Việt Nam đánh trọng tài lên báo nước ngoài

Sự việc xảy ra trong chiều 8/6 trên sân Nha Trang, trong trận đấu tranh suất từ hạng Nhì lên hạng Nhất giữa hai đội Bình Thuận và Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc.

Trong tình huống diễn ra ở phút 35, cầu thủ Ngô Anh Vũ của đội Bình Thuận sau khi nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi, đã lao thẳng đến tranh cãi rồi dùng tay đánh mạnh vào mặt trọng tài Trần Ngọc Nhớ.

Cầu thủ Ngô Anh Vũ đánh vào mặt trọng tài Trần Ngọc Nhớ (Ảnh: Siam Sport).

Sau đó, cầu thủ này còn đuổi theo tung chân đá trọng tài Nhớ, nhưng không trúng. May cho trọng tài Trần Ngọc Nhớ là các trợ lý của ông này kịp vào sân can thiệp, ngay cả các đồng đội ở đội Bình Thuận của Ngô Anh Vũ cũng can ngăn cầu thủ này, nên sự việc mới không diễn biến tệ hơn.

Mặc dù vậy, hình ảnh Ngô Anh Vũ tấn công thô bạo trọng tài nhanh chóng lan truyền trên báo nước ngoài.

Tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết: "Không hài lòng với phán quyết của trọng tài, cầu thủ ở giải đấu tại Việt Nam đã đánh ông ấy".

Cảnh Ngô Anh Vũ tấn công trọng tài được truyền thông Thái Lan mô tả là "hỗn loạn" (Ảnh: Siam Sport).

"Sự cố xảy ra trong trận play-off thuộc giải hạng Nhì của bóng đá Việt Nam giữa Bình Thuận FC và Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, cầu thủ của Bình Thuận FC đánh trọng tài sau khi bị đuổi khỏi sân" - tờ Siam Sport tường thuật thêm.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan dùng đến từ "hỗn loạn" để miêu tả sự việc cầu thủ Ngô Anh Vũ bên phía đội Bình Thuận đánh trọng tài.

Siam Sport viết: "Pha bóng hỗn loạn xảy ra ở phút 32 của hiệp một, cầu thủ Anh Vũ của Bình Thuận FC truy cản cầu thủ đội Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, buộc phải nhận thẻ vàng (thẻ vàng thứ 2 của Ngô Anh Vũ)".

"Anh Vũ không hài lòng với phán quyết đó, anh ngay lập tức lao đến xô đẩy và đấm trọng tài. Phải có sự can thiệp của nhiều người khác, sự việc mới được giải quyết" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.