Giải chạy Diana Unicharm For U For Future 2025 gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em

Giải chạy có sự tham gia của hơn 1.300 cán bộ, công nhân viên công ty cổ phần Diana Unicharm - thành viên của tập đoàn Unicharm Nhật Bản.

Giải chạy Diana Unicharm For U For Future 2025 (Ảnh: Diana Unicharm).

Giải chạy năm nay được tổ chức với hai nội dung chính: Ekiden chạy tiếp sức truyền thống Nhật Bản và Fun Run cá nhân.

Ở phần thi Ekiden, 15 đội thi đã lần lượt vượt qua quãng đường 5,4km bằng cách truyền tay nhau gậy chạy thể hiện ý chí, tinh thần đồng đội và trách nhiệm tập thể.

Không chỉ là một cuộc đua về thể lực, Ekiden còn tượng trưng cho văn hóa doanh nghiệp Diana Unicharm - nơi sức mạnh tập thể được đề cao.

Phần thi chạy tiếp sức Ekiden kịch tính, thể hiện ý chí và tinh thần đồng đội (Ảnh: Diana Unicharm).

Trong khi đó, phần thi Fun Run đã mở ra một sân chơi đầy ý nghĩa, nơi mọi nhân viên Diana Unicharm đều có thể tham gia, bất kể tuổi tác, vị trí công việc hay thể trạng. Từ cán bộ văn phòng, kỹ sư sản xuất đến những công nhân trực tiếp tại nhà máy, tất cả cùng hòa nhịp trong từng bước chạy, tạo nên một bức tranh sống động của sự gắn kết và sẻ chia.

Giải chạy thu hút hơn 1.300 người tham gia (Ảnh: Diana Unicharm).

Điểm nhấn của chương trình nằm ở hoạt động gây quỹ cộng đồng. Thông qua việc mua các vật phẩm lưu niệm tại giải chạy, mỗi nhân viên đã trực tiếp đóng góp cho Quỹ cộng đồng của công ty. Toàn bộ số tiền quyên góp được chuyển thành những phần quà thiết thực, trao tặng phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Ninh

Ông Takahiro Okada - Tổng giám đốc Diana Unicharm - trao các phần quà dành tặng phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Diana Unicharm).

Tại sự kiện, ông Takahiro Okada - Tổng giám đốc Diana Unicharm - chia sẻ: “Hướng tới tầm nhìn doanh nghiệp đến năm 2030, Diana Unicharm tin rằng sự phát triển bền vững không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh, mà còn bằng giá trị mà doanh nghiệp mang lại cho xã hội.

Giải chạy For U For Future là một trong những hoạt động nhằm chăm sóc sức khỏe, mang lại niềm vui cho nhân viên và cộng đồng địa phương. Diana Unicharm cam kết không ngừng đổi mới và sáng tạo để mang đến những sản phẩm có chất lượng tốt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người tiêu dùng Việt và xây dựng một xã hội cộng sinh, giàu lòng nhân ái để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Niềm vui của các vận động viên lên nhận giải thưởng sau khi kết thúc phần thi (Ảnh: Diana Unicharm).

Song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh với các thương hiệu nổi tiếng như băng vệ sinh Diana, tã trẻ em Bobby, Moony, tã người lớn Caryn, Diana Unicharm luôn bền bỉ triển khai các chương trình hướng tới cộng đồng, thể hiện cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Trong những năm qua, doanh nghiệp Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ cơ quan y tế mua sắm trang thiết bị phòng dịch, ủng hộ hàng triệu sản phẩm vệ sinh thiết yếu trong thời kỳ Covid-19, chung tay giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Diana Unicharm duy trì thường niên Lễ ra quân hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết - một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về y tế dự phòng. Hàng năm, công ty đều trao tặng khăn lau xua muỗi Bobby Antimos cho trẻ em và phụ nữ mang thai trước mùa cao điểm dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách chủ động và bền vững.

Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu nhân đạo thường niên cũng là một dấu ấn trong hành trình vì cộng đồng của Diana Unicharm. Trong nhiều năm qua, với sự tham gia tích cực của đội ngũ nhân viên trên toàn quốc, công ty đã đóng góp hàng trăm nghìn ml máu vào ngân hàng máu quốc gia, góp phần cứu sống nhiều người bệnh trong giai đoạn khan hiếm máu trên cả nước.