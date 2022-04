Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2022: Hà Nội chiếm ngôi đầu

Trận đấu đầu tiên là cuộc đọ sức giữa 2 đội đầu bảng Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Với tính chất quan trọng như vậy, dễ hiểu tại sao tính chặt chẽ lại được đề cao trong từng pha bóng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội không lập tức tấn công mà chủ động chơi chậm để thăm dò đối phương.

Ngược lại, Phong Phú Hà Nam cũng cho thấy ý đồ chơi phòng ngự phản công khi lùi khá sâu đội hình về phần sân nhà. Dù vậy, hàng thủ của đội bóng này cũng chỉ có thể đứng vững đến cuối hiệp 1. Phút 34, Bùi Thị Thương ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội bằng pha dứt điểm chuẩn xác.

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam bắt đầu nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng và giữ lại ít nhất 1 điểm. Nhưng những pha tấn công của họ chưa thực sự sắc bén và bị hàng thủ Hà Nội hóa giải ở những khoảnh khắc quyết định.

Đội bóng Thủ đô cũng không có quá nhiều tình huống thuận lợi để ghi bàn và trận đấu trôi đi với chỉ duy nhất 1 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Đánh bại Phong Phú Hà Nam với cách biệt tối thiểu, Hà Nội chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm sau 6 lượt đấu.

Ở trận đấu lúc 16h cùng ngày, ĐKVĐ Than KSVN đã hòa TP Hồ Chí Minh với tỉ số 3-3 sau 90 phút thi đấu quyết liệt. Hai đội đã có màn rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính trong hiệp 1. Với 5 bàn thắng, trong đó 2 bàn của Than KSVN và 3 bàn của TP Hồ Chí Minh, khán giả tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn do cầu thủ hai đội tạo ra.

Ở hiệp 2, thế trận cân bằng có phần trùng xuống, tưởng chừng như chiến thắng 3-2 đã nằm trong tay các cầu thủ đội bóng TP Hồ Chí Minh khi trận đấu bước vào những phút cuối. Nhưng may mắn tiếp tục đến với thầy trò HLV Cao Chí Thành khi Trần Thị Ngọc Thắm (66) bất ngờ phản lưới nhà, đem về bàn thắng cho Than KSVN ở phút 90'+6. Trọng tài Trần Thị Thanh lúc này cũng tuýt còi báo hiệu hết giờ sau tỉ số hòa 3-3 trong sự vui mừng của Than KSVN.