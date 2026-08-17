Bóng bàn CAND và “trái ngọt” từ mô hình thể thao hiện đại

Đứng đầu toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ, đồng thời giành chức vô địch ở cả hai nội dung cá nhân danh giá nhất là đơn nam và đơn nữ, đội tuyển bóng bàn Công an nhân dân (CAND) đã để lại dấu ấn đậm nét tại giải vô địch bóng bàn quốc gia 2026, giải đấu đồng thời tính thành tích trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Không chỉ là một kỳ giải thành công về chuyên môn, kết quả của bóng bàn CAND còn cho thấy hiệu quả rõ nét của một mô hình đang ngày càng phù hợp với xu thế phát triển của thể thao hiện đại: sự phối hợp giữa một đơn vị thể thao ngành với nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp.

Đội tuyển bóng bàn Công an nhân dân xếp thứ nhất chung cuộc (Ảnh: Thế Đại).

Thành công từ một kỳ chuẩn bị đặc biệt

Kết thúc giải đấu, đoàn CAND giành tổng cộng 9 huy chương gồm 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, đứng đầu toàn đoàn. TPHCM đứng thứ hai với 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ; Hà Nội xếp thứ ba với 1 HCV và 5 HCĐ.

Đáng chú ý, CAND giành cả hai chức vô địch đơn nam và đơn nữ. Đinh Anh Hoàng bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nam, trong khi Trần Mai Ngọc bước lên vị trí cao nhất ở nội dung đơn nữ. Đằng sau những tấm huy chương ấy là một quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng.

Theo kế hoạch ban đầu, Giải vô địch bóng bàn quốc gia và môn bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc được tổ chức vào tháng 5 và tháng 11 năm nay. Vì vậy, đội CAND - T&T đã xây dựng kế hoạch tập huấn tại Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 28/3 đến 14/5 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia.

Tuy nhiên, trong thời gian đội đang tập huấn, lịch thi đấu trong nước có sự điều chỉnh khi hai đấu trường được gộp lại và giải được tổ chức vào tháng 8.

Sự thay đổi ấy đặt ban huấn luyện trước bài toán phải xây dựng lại điểm rơi phong độ. Nếu kết thúc tập huấn từ giữa tháng 5, các VĐV sẽ có quãng nghỉ khá dài trước khi bước vào đấu trường quan trọng nhất trong năm.

Các tay vợt đội tuyển bóng bàn CAND thể hiện phong độ ấn tượng (Ảnh: Thế Đại).

Ban huấn luyện đã báo cáo tình hình với lãnh đạo Tập đoàn T&T Group. Trên cơ sở đề xuất chuyên môn, Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển quyết định tiếp tục đầu tư để đội có thêm một đợt tập huấn dài ngày tại Trung Quốc từ 13/6 đến 14/8. Đây không đơn thuần là việc kéo dài thời gian tập luyện.

Các VĐV được tạo điều kiện tập huấn, cọ xát tại nhiều địa phương khác nhau, gặp những “quân xanh” có trình độ cao và phong cách thi đấu đa dạng. Việc liên tục phải thích nghi với những đối thủ có kỹ thuật, tốc độ và lối chơi khác nhau giúp các VĐV hoàn thiện chuyên môn, nâng cao khả năng xử lý tình huống và đặc biệt là bản lĩnh thi đấu.

Khi trở về tham dự giải quốc gia, sự tiến bộ ấy thể hiện rõ trên bàn đấu. Những VĐV đã có tên tuổi thi đấu ổn định hơn, trong khi các tay vợt trẻ cũng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về tâm lý và tư duy chiến thuật.

Khi mỗi bên phát huy thế mạnh

Thành công của bóng bàn CAND cho thấy giá trị của sự kết hợp giữa nguồn lực của ngành và doanh nghiệp không chỉ nằm ở vấn đề kinh phí.

Với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam cùng các đơn vị liên quan, đội tuyển có được môi trường tổ chức, kỷ luật, hệ thống chuyên môn và điều kiện thi đấu ổn định.

Ở chiều ngược lại, T&T Group đóng vai trò bổ sung nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ việc đào tạo, tập huấn, cọ xát và tạo thêm những điều kiện cần thiết để các VĐV có thể hướng tới trình độ cao hơn.

Đinh Anh Hoàng và Mai Ngọc đã có giải đấu ấn tượng (Ảnh: Thế Đại).

Hai nguồn lực bổ sung cho nhau, cùng hướng tới một mục tiêu chung là nâng cao thành tích cho thể thao Công an nhân dân và đóng góp lực lượng cho thể thao Việt Nam.

HLV trưởng Vũ Mạnh Cường cho rằng kết quả tại giải năm nay là thành quả của nỗ lực tập thể và đặc biệt trân trọng những điều kiện đội tuyển nhận được trong quá trình chuẩn bị.

Ông gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Công an và ngành Công an nhân dân đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đội; Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ về về nhiều mặt; đồng thời cảm ơn Tập đoàn T&T Group và Chủ tịch Điều hành Đỗ Quang Hiển đã dành sự quan tâm, đầu tư cho đội tuyển, đặc biệt là tạo điều kiện để các VĐV có những chuyến tập huấn chất lượng tại Trung Quốc.

Theo HLV Vũ Mạnh Cường, việc được tập luyện với nhiều đối thủ mạnh, được trải nghiệm nhiều phong cách thi đấu khác nhau là cơ hội rất quý đối với các VĐV. “Các VĐV trẻ sau những chuyến tập huấn đã trưởng thành lên rất nhiều. Các em chững chạc hơn, tự tin hơn và biết cách xử lý những thời điểm khó khăn trong trận đấu. Thành tích hôm nay là kết quả của sự quan tâm, tạo điều kiện của ngành, Hiệp hội, sự đầu tư của T&T Group và nỗ lực của toàn thể ban huấn luyện, vận động viên”, HLV trưởng đội bóng bàn CAND chia sẻ.

Một mô hình đáng để kỳ vọng

Trong thể thao thành tích cao hiện đại, một VĐV muốn vươn tới đỉnh cao không thể chỉ dựa vào tài năng và ý chí. Phía sau họ cần cả một hệ thống từ đào tạo, khoa học huấn luyện, y học, dinh dưỡng, cơ sở vật chất đến những chuyến tập huấn, cọ xát quốc tế có chất lượng. Điều đó đòi hỏi nguồn lực ngày càng lớn.

Bóng bàn CAND nhận “trái ngọt” từ mô hình thể thao hiện đại (Ảnh: Thế Đại).

Bởi vậy, mô hình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị Nhà nước với doanh nghiệp có thể mở ra một hướng đi hiệu quả cho việc xã hội hóa thể thao. Trong đó, mỗi bên phát huy thế mạnh của mình, thay vì một bên thay thế vai trò của bên còn lại.

Thành tích 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ và vị trí nhất toàn đoàn của bóng bàn CAND tại giải năm 2026 vì thế mang ý nghĩa lớn hơn những con số.

Đó là “quả ngọt” từ một quá trình đầu tư có định hướng, từ sự phối hợp giữa ngành Công an nhân dân, Hiệp hội Thể thao CAND và T&T Group, cùng nỗ lực của ban huấn luyện và các VĐV.

Và quan trọng hơn, thành công ấy mở ra kỳ vọng rằng nếu mô hình hợp tác tiếp tục được phát huy, bóng bàn CAND không chỉ hướng tới những tấm huy chương tại các giải quốc gia, mà còn có thể đóng góp ngày càng nhiều VĐV chất lượng cho đội tuyển Việt Nam ở SEA Games, ASIAD và những đấu trường quốc tế lớn hơn.