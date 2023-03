Bị tước quyền bốc thăm World Cup U20, Indonesia đề xuất giải pháp nóng

Theo tiết lộ của tờ Bola, lý do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hủy lễ bốc thăm World Cup U20 2023 dự kiến sẽ được diễn ra tại thành phố Bali của Indonesia vào ngày 31/3 tới đây là do để chính trị can thiệp vào thể thao.

Theo đó, ông Wayan Koster, Thống đốc Bali tuyên bố từ chối cho phép đội tuyển quốc gia U20 Israel tham gia giải đấu. Trước đó U20 Israel đã giành quyền tham dự VCK World Cup U20 2023 tại Indonesia với tư cách là Á quân của VCK U19 Euro 2022.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir đang tìm cách giúp Indonesia giữ quyền đăng cai U20 World Cup 2023 (Ảnh: Bola).

Dù bị loại ngay từ vòng bảng ở giải U20 châu Á vừa qua, nhưng đội tuyển U20 Indonesia vẫn có vé dự World Cup U20 2023 được tổ chức từ ngày 20/5 đến 11/6 với tư cách là nước chủ nhà đăng cai giải đấu.

6 sân vận động ở các thành phố Bali, Jakarta, Surabaya, Solo, Palembang và Bandung sẽ là nơi tổ chức các trận đấu. Trước tuyên bố của Thống đốc Bali về việc từ chối cho đội tuyển U20 Israel tham gia giải đấu, thị trưởng của thành phố Solo, Gibran Rakabuming Raka, đã đề xuất giải pháp cứu vãn tình thế bằng cách để thành phố của mình sẵn sàng làm địa điểm bốc thăm World Cup U20 thay thế cho Bali.

"Tôi đang chờ thông báo từ PSSI, Kemenpora và FIFA về địa điểm bốc thăm chia bảng World Cup U20", ông Gibran Rakabuming Raka cho biết vào hôm qua (27/3).

Theo ông Gibran cho biết, cho đến nay chỉ có lễ bốc thăm VCK World Cup U20 2023 tại Bali bị FIFA hủy bỏ. Quyết định cuối cùng về việc có tổ chức World Cup U20 tại Indonesia hay không vẫn đang chờ quyết định từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

"Những gì đã bị hủy bỏ là lễ bốc thăm World Cup U20 2023. Đối với việc tổ chức giải đấu, chúng tôi đang chờ thông báo chính thức từ FIFA", ông Gibran khẳng định.

Trong khi đó, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir cho biết ông sẽ sớm có mặt tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ) để thuyết phục tổ chức này không tước quyền đăng cai World Cup U20 của xứ sở vạn đảo.

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Điều phối Văn hóa và Phát triển con người Indonesia, ông Muhadjir Effendy xác nhận trên kênh CNN: "Chúng tôi vẫn chưa chính thức bị tước quyền đăng cai, vẫn còn những cuộc đàm phán với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Ông Erick Thohir (Chủ tịch PSSI) sẽ đến Zurich (Thụy Sĩ) để đàm phán với tổ chức này".