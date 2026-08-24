Barcelona giành chiến thắng 5-0 ở trận mở màn La Liga

Hành quân đến sân của Elche, Barcelona đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ chức vô địch. HLV Hansi Flick tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các gương mặt Fermin Lopez, Adeyemi, Lamine Yamal; Raphinha.

Raphinha lập cú đúp trong chiến thắng của Barcelona (Ảnh: Reuters).

Elche bất ngờ chọn lối chơi kiểm soát bóng và đôi công cùng đối thủ, nhưng đó là sự lựa chọn quá mạo hiểm. Barcelona tận dụng triệt để những sai lầm đó bằng khả năng gây áp lực và chuyển trạng thái cực nhanh.

Phút 14, Fermin Lopez chuyền bóng cho Raphinha, cầu thủ người Brazil xâm nhập vòng cấm và bị Victor Chust phạm lỗi, trọng tài cho Barcelona được hưởng phạt đền. Trên chấm phạt đền, Raphinha dứt điểm lạnh lùng, giúp Barcelona vượt lên dẫn trước 1-0.

Barcelona chọn lối đá chậm còn Elche tiếp tục đẩy trận đấu lên tốc độ rất cao và cũng tạo ra nhiều cơ hội. Eric García có tình huống can thiệp để ngăn pha dứt điểm của cầu thủ Elche trong vòng cấm. Barcelona sau đó chịu tổn thất khi Gavi chấn thương rời sân nhường chỗ cho Pedri.

Cuối hiệp 1, Barcelona tăng tốc, Lamine Yamal kết nối với Raphinha, trước khi tiền đạo người Brazil kiến tạo để Karim Adeyemi thoát xuống đối mặt thủ môn Dituro. Tân binh người Đức bình tĩnh dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona.

Barcelona thắng tưng bừng trong ngày mở màn La Liga (Ảnh: Reuters).

Barcelona tiếp tục áp đảo ở hiệp 2, Pedri giúp tuyến giữa Barcelona kiểm soát thế trận, trong khi Lamine Yamal liên tục đột phá đầy lợi hại. Elche nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt nhưng càng dâng cao, họ càng để lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự.

Phút 67, cầu thủ mới vào sân Gordon tung đường chuyền chéo sân chính xác để Raphinha dứt điểm, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0. 4 phút sau, cầu thủ người Anh tiếp tục tạo cơ hội để Fermin Lopez dễ dàng ghi bàn thứ 4 cho Barcelona.

Fermin Lopez chưa dừng lại ở đó, tiền vệ người Tây Ban Nha hoàn tất cú đúp ở phút 79 sau một pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm, khép lại chiến thắng tưng bừng 5-0 cho Barcelona trong ngày bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Đội hình thi đấu

Elche: Dituro; Sangare, Chust, Redondo, Affengruber, Valera; Morente, Villar, Aguado, Houary; Nino

Barcelona: Garcia; Xavi Espart, Martin, Christensen, Garcia; Gavi, Bernal; Fermin Lopez, Adeyemi, Yamal; Raphinha.

Bàn thắng: Raphinha (14' pen, 67'), Adeyemi (45+3'), Fermin Lopez (71', 79')