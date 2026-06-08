Báo Indonesia bình luận khi đội nhà thắng nghẹt thở U19 Việt Nam

U19 Việt Nam thất bại 1-2 trước U19 Indonesia

Trong trận quyết định ở bảng A giải U19 Đông Nam Á vào tối 7/6, U19 Việt Nam đã chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U19 Indonesia. Trong đó, bước ngoặt ở trận đấu này là tình huống trọng tài thổi phạt đền với U19 Việt Nam ở phút 90. Trên chấm phạt đền, Evandra Florasta đã ấn định tỷ số 2-1.

U19 Việt Nam thất bại trước U19 Indonesia (Ảnh: Asean Football).

Với kết quả này, U19 Indonesia giành vé lọt vào bán kết với vị trí đầu bảng A khi có 9 điểm. U19 Việt Nam xếp thứ hai với 6 điểm. Đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi sẽ đua tranh vị trí nhì bảng xuất sắc nhất với các đội ở hai bảng B và C.

Bình luận về chiến thắng của U19 Indonesia, tờ Bola có bài viết: “Chiến thắng nghẹt thở U19 Việt Nam, U19 Indonesia lọt vào bán kết giải U19 Đông Nam Á”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “U19 Indonesia đã giành chiến thắng sít sao với tỷ số 2-1 trong trận đấu khó khăn với U19 Việt Nam.

U19 Indonesia đã vượt lên dẫn trước ở phút 22 do công của Reno Salampessy. Sau đó, U19 Việt Nam đã gây hoang mang cho đội chủ nhà với bàn thắng của Quốc Khánh. Tuy nhiên, U19 Indonesia đã tạo ra khác biệt nhờ tình huống phạt đền ở phút 90+2, để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1.

Như vậy, đoàn quân của HLV Nova Arianto đã giành quyền vào bán kết với vị trí đầu bảng A khi có 9 điểm. Dù thất bại nhưng U19 Việt Nam vẫn có thể trông chờ vào tấm vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất”.

Tờ Bolasport thừa nhận U19 Indonesia đối diện với trận đấu quá khó khăn với U19 Việt Nam. Trình độ hai đội gần như tương đương. Đội chủ nhà đã tìm thấy khác biệt từ tình huống phạt đền ở phút 90. Trận thua này chưa phải thảm họa với U19 Việt Nam khi đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi vẫn có thể trông chờ vào tấm vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất.

U19 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp sau thất bại trước U19 Indonesia (Ảnh: Bola).

Trong khi đó, tờ CNN Indonesia nhấn mạnh: “Lối chơi quyết liệt của U19 Việt Nam không làm U19 Indonesia nản lòng. Sai lầm của hậu vệ đội khách đã tạo điều kiện cho Reno Salampessy mở tỷ số ở phút 22. Sau đó, U19 Indonesia còn có nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được.

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam thay đổi lối chơi khi sử dụng nhiều pha tấn công từ hai cánh. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi U19 Việt Nam có bàn gỡ hòa ở phút 74. Tuy nhiên, trong phút bù giờ, trọng tài Tanimoto Ryo xác định cầu thủ của U19 Indonesia bị phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm. Evandra Florasta đã tận dụng tốt tình huống phạt đền để ấn định chiến thắng 2-1 cho U19 Indonesia”.

Theo lịch, loạt trận cuối bảng B diễn ra vào ngày 8/6, còn trận cuối bảng C giữa U19 Australia và U19 Campuchia diễn ra vào ngày 9/6. Sau thời điểm này, U19 Việt Nam mới biết được số phận của mình.

Bảng xếp hạng các bảng đấu ở giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: FS).