Thế giới đối mặt với nguy cơ “siêu El Nino”

Thế giới đối mặt với “siêu El Nino” (Ảnh: Reuters).

Trong vài tháng qua, các nhà dự báo đã dự đoán "siêu El Nino" có thể xuất hiện và kéo dài đến cuối năm nay. Các dự báo mới trong tuần này từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) và Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu cho thấy những tỷ lệ này đang gia tăng.

Hiện tượng El Nino được đặc trưng bởi nhiệt độ bề mặt nước biển ấm hơn bình thường ở các khu vực thuộc Thái Bình Dương. Hình thái khí hậu tự nhiên này có xu hướng thúc đẩy nhiệt độ toàn cầu và có thể ảnh hưởng đến các điều kiện thời tiết trên toàn thế giới.

Các hiện tượng El Nino thường làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên do biến đổi khí hậu do con người gây ra, làm tăng khả năng xảy ra nhiệt độ toàn cầu nóng hơn bình thường.

Dự báo mới nhất của trung tâm châu Âu cho thấy nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương có thể cao hơn mức trung bình tới 3°C vào mùa thu. Nếu vậy, điều đó sẽ khiến đợt El Nino này trở thành một trong những đợt mạnh nhất trong lịch sử và có thể được xếp loại là một "siêu El Nino".

Siêu El Nino là một đợt El Nino mạnh mẽ bất thường, được định nghĩa bởi nhiệt độ nước cao hơn ít nhất 2°C so với mức trung bình ở Thái Bình Dương. Báo cáo của NOAA cho biết nhiệt độ bề mặt nước biển gần trên mức trung bình đã mở rộng ra hầu khắp vùng xích đạo Thái Bình Dương kể từ giữa tháng 4.

Các nhà khoa học theo dõi chặt chẽ các hình thái của El Nino vì chúng có thể gây ra những tác động sâu rộng đến nhiệt độ toàn cầu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các nhà khoa học khí hậu cảnh báo, nếu một siêu El Nino hình thành trong những tháng tới và kéo dài sang năm sau, nhiệt độ toàn cầu vào năm 2027 có thể tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Ở miền Tây Mỹ, El Nino có xu hướng liên quan đến nhiệt độ và độ ẩm cao hơn mức trung bình, và các hiện tượng này làm tăng khả năng xảy ra các điều kiện khô và nóng trên khắp nửa phía nam của đất nước.

Ở những nơi khác trên thế giới, El Nino có xu hướng gây ra lượng mưa lớn hơn bình thường ở Trung và Nam Á cùng các khu vực thuộc Trung Đông.

Vào năm 2015, một đợt siêu El Nino đã gây ra hạn hán nghiêm trọng ở Ethiopia và dẫn đến việc phân phối nước theo định mức ở Puerto Rico. Nó cũng làm gia tăng mạnh mẽ hoạt động của lốc xoáy nhiệt đới ở lưu vực trung tâm Thái Bình Dương, dẫn đến kỷ lục 16 cơn lốc xoáy nhiệt đới hình thành hoặc đi qua khu vực này trong năm đó, bao gồm cả 3 cơn bão cấp 4 chỉ tính riêng trong cuối tháng 8.