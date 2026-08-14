Thái Lan siết an ninh trong trường học sau vụ xả súng

Trường học Thái Lan tăng cường kiểm soát an ninh (Ảnh: AFP).

Siết chặt an ninh

Các em học sinh đứng xếp hàng trong trật tự bên ngoài một ngôi trường ở Bangkok vào ngày 14/8, trong khi các giáo viên kiểm tra cặp sách, túi áo và thậm chí cả hộp bút của các em theo các biện pháp an ninh mới được áp dụng sau vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng tuần trước.

"Một sự cố như thế này lẽ ra không được phép xảy ra trong trường học", Hiệu trưởng Suparong Sawangngamwong chia sẻ sau khi giám sát công tác kiểm tra mới tại trường Sawasdee Wittaya ở Bangkok.

Ông hy vọng các cuộc kiểm tra này sẽ đảm bảo phụ huynh có thể yên tâm. Ông khẳng định trường học là nơi an toàn, "nơi cha mẹ tin tưởng gửi gắm con cái dành trọn thời gian trong ngày".

Là một trường công lập quy mô khiêm tốn nằm giữa các khu dân cư thượng lưu của thành phố, Sawasdee Wittaya có hơn 500 học sinh từ 6 đến 12 tuổi cùng 30 giáo viên.

Sáng 14/8, 6 giáo viên đã cẩn thận kiểm tra ba lô của học sinh khi các em đến lớp, kiểm tra tỉ mỉ từng ngăn túi.

Khi nhận lại cặp sách, từng em học sinh một đã chắp hai bàn tay lại và cúi chào các thầy cô theo nghi thức chào hỏi truyền thống của Thái Lan.

“Trước đây, chúng tôi chỉ kiểm tra ngẫu nhiên cặp sách của học sinh các khối lớp lớn hơn, hoặc những em có biểu hiện hành vi bất thường. Nhưng bây giờ, chúng tôi làm điều đó với tất cả mọi người", ông Suparong chia sẻ.

Vùng an toàn

Chính quyền Bangkok tuần này đã ra lệnh cho các trường học thuộc thẩm quyền quản lý phải sàng lọc vũ khí, duy trì an ninh 24/7 và thực thi nghiêm ngặt các quy trình đối với khách đến thăm. Các biện pháp này đã nhận được sự ủng hộ từ một số phụ huynh.

"Trường học phải là một khu vực an toàn cho trẻ em”, cô Araya Chanu chia sẻ khi đưa con gái học lớp 5 đến trường.

Người mẹ 37 tuổi cho biết vụ xả súng ngày 7/8 tại Nonthaburi, không xa ngoại ô thủ đô Thái Lan, đã khiến cô rất lo lắng.

Cô cho rằng các biện pháp mới sẽ giúp ích: "Nếu phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường, tôi nghĩ nó sẽ trở nên hiệu quả hơn”.

Trường học cũng đã phối hợp với cảnh sát địa phương để tổ chức các cuộc diễn tập tình huống khẩn cấp mỗi học kỳ một lần, ông Suparong nói thêm.

Mỗi ngày cũng có hai nhân viên bảo vệ và 6 giáo viên túc trực, luân phiên ca trực để đảm bảo phụ huynh đón mọi học sinh về an toàn.

Tuy nhiên, ông Suparong nói, trường của ông cần thêm kinh phí để thực hiện những thay đổi cần thiết như thay thế các camera an ninh đã hỏng, lắp đặt thêm nhiều thiết bị mới.

Trong vụ xả súng hôm 7/8, nghi phạm là một nam sinh 14 tuổi đã dùng súng để sát hại ông bà tại nhà, trước khi nổ súng trong trường học của mình khiến 5 giáo viên và nhân viên, một học sinh thiệt mạng. Nghi phạm sau đó đã nổ súng tự sát.

Vụ việc làm bùng nổ lại cuộc tranh luận về kiểm soát súng đạn tại Thái Lan, một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất trong khu vực.

Ngay sau cuộc tấn công, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ và cảnh sát ngừng cấp phép cho người dân sở hữu, mua sắm và mang theo vũ khí. Ông đồng thời kêu gọi "kiểm soát chặt chẽ hơn và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc”.