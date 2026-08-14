Sức ép bủa vây thủy thủ tàu sân bay Mỹ trong chuỗi ngày lênh đênh trên biển

Thủy thủ Mỹ hướng dẫn tiêm kích cất cánh trên tàu tại biển Ả rập (Ảnh: CENTCOM).

Trong tuần này, các kênh truyền thông đồng loạt đưa tin nhiều thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln bị sa sút tinh thần, sau khi trải qua hơn 200 ngày lênh đênh trên biển.

Tàu USS Abraham Lincoln đã hoạt động trên biển từ tháng 11/2025 và được triển khai tới Trung Đông từ tháng 1 năm nay trong chiến dịch tập kích Iran.

Trong khoảng thời gian dài, tàu sân bay USS Abraham Lincoln không cập cảng để tiếp tế, bảo trì và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Các nguồn tin nói rằng, một số thủy thủ trên tàu USS Abraham Lincoln dường như còn tìm cách nhảy xuống biển do căng thẳng kéo dài.

Các quan chức Mỹ tiết lộ, đầu tháng này, một thủy thủ đã được cứu sau khi rơi xuống biển từ tàu sân bay Abraham Lincoln. Theo một quan chức, thủy thủ này không bị thương và Hải quân Mỹ xác định đây là một sự cố liên quan đến sức khỏe tinh thần của thủy thủ đoàn.

Liên quan tới thông tin về điều kiện sinh hoạt chưa tốt trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln làm nhiệm vụ ở Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết những đây là thông tin “hoàn toàn sai lệch”.

“Chúng tôi bảo đảm mọi tàu chiến, mọi thủy thủ, mọi thuyền trưởng đều nhận được tất cả những gì chúng tôi có thể cung cấp vào từng thời điểm. Một số đợt triển khai kéo dài hơn những đợt khác, và tôi dành sự tôn trọng, biết ơn lớn hơn bất kỳ ai đối với những thủy thủ đó. Những gì họ làm trên biển cả, trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, với số lần cập cảng ít hơn là thật đáng kinh ngạc”, ông Hegseth nói với các phóng viên trong chuyến thăm Panama.

Tuy vậy, các sĩ quan hải quân dày dạn kinh nghiệm thừa nhận, việc giữ vững tinh thần của các thủy thủ trên những con tàu khổng lồ như tàu sân bay của Hải quân Mỹ luôn đặt ra những thách thức mà các tàu chiến nhỏ hơn có thể không gặp phải, ngay cả trong thời chiến.

Sức ép với thủy thủ đoàn trên tàu chiến Mỹ

Jennifer Parker, cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Australia và là nhà nghiên cứu tại Viện Lowy, nhận định, với hơn 5.000 người trên tàu, việc duy trì sự đoàn kết và tập trung của tất cả mọi người như một tập thể thống nhất là điều khó khăn, đặc biệt trên con tàu có quy mô lớn hơn cả một thị trấn nhỏ.

Bà Parker từng phục vụ trên các tàu khu trục Australia với thủy thủ đoàn khoảng 200 người. Quy mô này cho phép hạm trưởng và hạm phó biết rõ từng thành viên trên tàu.

Tuy nhiên, các sĩ quan cấp cao không thể duy trì mối quan hệ như vậy với 5.000 thủy thủ trên tàu sân bay.

“Tôi nghĩ rằng các chỉ huy trên tàu sân bay sẽ đối mặt với bài toán khó khăn hơn nhiều, chưa kể đến việc đó là một tàu sân bay hoạt động trong thời chiến”, bà Parker nói thêm.

Cựu Đại tá Hải quân Mỹ Carl Schuster cho biết cuộc sống trên tàu có thể khiến các thủy thủ cảm thấy bị cô lập, đặc biệt là các thủy thủ cấp dưới làm việc sâu bên trong những tàu sân bay có trọng tải lên tới 100.000 tấn. Ông Schuster từng có 3 đợt công tác trên tàu USS Nimitz vào cuối thập niên 1970 và 1980.

“Tôi là sĩ quan, vì vậy công việc của tôi thiên về trí óc hơn là thể chất, và tôi thường xuyên ra khu vực đài chỉ huy cũng như boong tàu vài lần mỗi ngày”, ông Schuster kể lại.

“Trong khi đó, các thủy thủ làm việc trong khoang máy và khu vực hệ thống tác chiến phải dành phần lớn thời gian thực hiện những công việc gây căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần mà không được nhìn thấy ánh mặt trời. Điều đó tác động đến họ theo những cách mà tôi chưa từng trải qua”, ông nói thêm.

Theo ông Schuster, ngay cả trong điều kiện không có chiến tranh, sức khỏe tinh thần của các thủy thủ trên tàu sân bay vẫn là một mối lo ngại.

Ông kể lại rằng, trong mỗi đợt công tác của ông trên tàu Nimitz, trong đó có 2 đợt kéo dài ít nhất 80 ngày liên tục trên biển, đều có ít nhất 2 thủy thủ tìm cách tự tử.

“Ai cũng có giới hạn chịu đựng, và chúng ta sẽ không nhận ra điều đó cho đến khi nó xảy ra với chính mình hoặc với một người khác”, ông Schuster nói thêm.

Thông thường, các đợt triển khai của hải quân Mỹ kéo dài từ 6-9 tháng, nhưng trong thời chiến, thời gian này có thể được kéo dài.

Các đợt triển khai kéo dài có thể gây áp lực rất lớn lên sức khỏe tinh thần của thủy thủ đoàn, đặc biệt trong thời chiến. Đây là một thách thức lớn đối với Hải quân Mỹ.

Các thủy thủ phải duy trì trạng thái cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao độ, đặc biệt trước nguy cơ tấn công từ đối phương.