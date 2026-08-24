Nga rút đại sứ khỏi Anh, quan hệ song phương xuống thấp chưa từng có

Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin (Ảnh: PA).

Hãng tin Telegraph dẫn lời người phát ngôn của Đại sứ quán Nga tại Anh ngày 23/8 cho biết Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin đã “nỗ lực đáng kể để duy trì các mối liên hệ và kênh liên lạc” với London. Người phát ngôn cảnh báo chính phủ Anh đang lựa chọn “con đường đối đầu” với Nga.

“Ông ấy rời Anh với hy vọng rằng, một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng hơn có thể được khôi phục, nếu Anh xem xét lại các chính sách của họ đối với đất nước chúng tôi”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Người phát ngôn xác nhận Điện Kremlin chưa đề xuất ứng viên thay thế Đại sứ Kelin, đồng thời cho biết “trong thời gian này, đại sứ quán do đại biện lâm thời đứng đầu”.

Theo Đại sứ quán Nga, ông Kelin đã rời Anh vào tháng trước, sau 7 năm giữ cương vị đại sứ.

Danh sách trực tuyến của Nga về “nhân sự ngoại giao cấp cao” tại Anh hiện chỉ còn ông Vasily A. Tsyganov, đại biện lâm thời tại đại sứ quán Nga.

Trong khi đó, một tuyên bố của đại sứ quán Nga đăng trên Telegram cho biết quan hệ với Anh đã suy giảm.

“Quan hệ Nga - Anh trên mọi lĩnh vực đã xuống mức thấp chưa từng có, hoàn toàn do phía London gây ra”, tuyên bố của đại sứ quán Nga nêu rõ.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Anh cho biết đây là “vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao Nga”.

“Chúng tôi có đại sứ và đại sứ quán tại Moscow để tiến hành đối thoại và nêu những quan ngại với chính phủ Nga”, Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Anh, nước này sẽ “tiếp tục sát cánh” với Ukraine, quốc gia có “quyền tự vệ” trước chiến dịch quân sự của Nga.

Việc Nga chưa công bố người thay thế Đại sứ Kelin làm dấy lên lo ngại rằng quan hệ song phương có nguy cơ đổ vỡ.

Ông John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev, cho biết khoảng trống giữa các nhiệm kỳ đại sứ là điều đã từng xảy ra.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên X, ông cho biết: “Tuyên bố gay gắt của đại sứ quán (Nga) về “những hậu quả” (với Anh) trong tuần này, cùng với sự xuống cấp nghiêm trọng của quan hệ song phương kể từ năm 2018, đặc biệt là sau khi xung đột (Ukraine) bắt đầu nổ ra, khiến tôi tự hỏi liệu lần này Moscow có hạ cấp vĩnh viễn quan hệ hay không, mặc định bằng cách không bổ nhiệm người thay thế đại sứ”, ông Foreman nhận định.

Căng thẳng giữa Nga và Anh leo thang gần đây sau khi các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ máy bay không người lái (UAV) do các công ty Anh sản xuất đã được quân đội Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Đại sứ quán Nga tại Anh cảnh báo “những hành động của Anh chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả mà London sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Đại sứ quán Nga tuyên bố, khi cấp vũ khí cho Ukraine, Anh đã trở thành một bên tham gia cùng Kiev trong các cuộc tấn công, nhằm tìm cách “kiềm chế và gây thiệt hại tối đa cho Nga thông qua bên thứ 3”.

Theo Đại sứ quán Nga, nếu Anh “càng can dự sâu vào cuộc xung đột và càng hỗ trợ nhiều hơn cho Kiev, cái giá mà họ phải trả sẽ càng đắt”.

Trước đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bất chấp cảnh báo từ Đại sứ quán Nga.

Anh là một trong những nước ủng hộ quân sự tích cực nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột leo thang năm 2022.

Vào tháng 6, Anh cam kết cung cấp cho Ukraine 150.000 máy bay không người lái vào cuối năm nay và đã cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Loại tên lửa này đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.