Nga, Belarus tập trận hạt nhân chung

Belarus triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18/5 thông báo cuộc diễn tập hạt nhân chung với Nga diễn ra tại Belarus. Cuộc diễn tập tập trung vào việc triển khai ngụy trang bí mật, cơ động đường dài và huấn luyện khả năng chuẩn bị sẵn sàng cho các vụ phóng từ những địa điểm không lên kế hoạch trước cho các binh sĩ.

Theo tuyên bố, cuộc diễn tập có sự tham gia của các lực lượng tên lửa và không quân. Các đơn vị quân đội Belarus và Nga sẽ huấn luyện việc vận chuyển vũ khí đến các bãi phóng mô phỏng và chuẩn bị cho việc sử dụng chúng trong chiến đấu.

Tuyên bố nhấn mạnh, cuộc tập trận là "một hoạt động huấn luyện theo lịch trình" và "không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào cũng như không gây ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực".

Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và ba quốc gia thành viên của liên minh NATO. Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Minsk viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây.

Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại đây vào năm ngoái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quyền kiểm soát của Moscow đối với việc sử dụng các tên lửa này. Vào năm 2024, Điện Kremlin đã công bố một học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó đặt Belarus dưới chiếc ô hạt nhân của Nga.

Đầu năm nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Minsk không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường phòng thủ, đồng thời chỉ ra việc tiếp tục xây dựng lực lượng quân sự tại các quốc gia NATO ở châu Âu, đặc biệt là Ba Lan.

Vào cuối tháng 4, truyền thông Ba Lan đưa tin Warsaw và Paris đang lên kế hoạch cho các cuộc tập trận quân sự chung liên quan đến các cuộc tấn công thông thường và hạt nhân mô phỏng vào Nga và Belarus. Các báo cáo này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố thắt chặt hợp tác quân sự, viện dẫn cái gọi là "mối đe dọa từ Nga”.

“Sự hợp tác của chúng tôi, cho dù trong lĩnh vực hạt nhân hay trong các cuộc tập trận chung là một sự hợp tác không có giới hạn”, ông Tusk phát biểu vào thời điểm đó. Ông Macron cũng không loại trừ khả năng triển khai các máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Pháp tới Ba Lan, đồng thời hứa hẹn "tiến trình cụ thể" trong lĩnh vực hợp tác hạt nhân trong vài tháng tới.

Moscow nhiều lần tuyên bố không có ý định tấn công NATO và bác bỏ những cáo buộc như vậy là "vô lý". Điện Kremlin tháng trước cũng cho biết các kế hoạch tập trận hạt nhân Pháp - Ba Lan được báo cáo chỉ "cho thấy tham vọng quân sự hóa và hạt nhân hóa hơn nữa của châu Âu".