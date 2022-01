Về làng gốm trăm năm tuổi ở Quảng Nam xem nghệ nhân tạo hình "ông hổ"

Hổ là biểu tượng của sức mạnh, thực lực, uy quyền và tâm linh. Nghệ nhân làng gốm ở đô thị cổ Hội An mong muốn những linh vật này sẽ mang đến nguồn năng lượng may mắn để làng gốm ngày càng đi lên, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.