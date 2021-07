Viettel IDC lập hattrick giải thưởng lớn trong nước và quốc tế

Dân trí Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 7, Viettel IDC nhận được 3 giải thưởng lớn về CNTT trong nước và quốc tế, với 4 hạng mục giải thưởng.

3 giải thưởng với 4 hạng mục dịch vụ đạt giải là minh chứng cho năng lực và chất lượng dịch vụ của công ty.

Cụ thể:

- Viettel Cloud đạt giải Vàng - hạng mục: Cloud Infrastructure as a Service - giải thưởng IT World Awards 2021.

- Viettel IDC Data center đạt giải Bạc - hạng mục: Data center Infrastructure Management - giải thưởng IT World Awards 2021.

IT World Awards lần thứ 16 năm 2021 là giải thưởng hàng đầu của ngành CNTT toàn cầu, nằm trong hệ thống giải Globee Awards, tổ chức thường niên từ năm 2005. Đây cũng là chương trình giải thưởng có hạng mục toàn diện nhất, trải dài trong nhiều lĩnh vực của ngành CNTT, vinh danh những doanh nghiệp, cá nhân có thành tựu xuất sắc của ngành CNTT trên toàn thế giới.

- Lọt Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp nền tảng chuyển đổi số - chương trình bình chọn Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021 do VINASA tổ chức.

- Viettel IDC Data center đạt giải 2021 Vietnam Data Center Services Company of the Year Award, do Frost&Sullivan đánh giá và chứng nhận. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Viettel IDC được nhận giải thưởng này.

Viettel IDC được Frost&Sullivan đánh giá và trao giải dựa trên các yếu tố: Khai phá thị trường (Addressing Unmet Needs), chiến lược thực thi (Strategy Execution), trải nghiệm khách hàng (Customer Experience), lãnh đạo (Leadership Focus), tài sản thương hiệu (Brand Equity), phương pháp thực hiện (Best Practices Implementation).

Trước đó (đầu tháng 6), Viettel IDC cũng vinh dự được lọt vào danh sách shortlist ở hạng mục: Excellence in Data Centre Asia Pac Award của giải thưởng danh giá Datacloud Global Awards - giải thưởng lớn toàn cầu về DC và Cloud quy tụ những tên tuổi lớn: Equinix, NTT Global, UK Cloud, Facebook, Iron Mountain…

Những năm gần đây, Viettel IDC đã liên tục thử thách mình ở những giải thưởng quốc tế danh giá nhất về Trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. 4 hạng mục đạt giải năm 2021 ở trên là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng dịch vụ và hạ tầng của Viettel IDC.

Trong thời gian tới, công ty vẫn xác định tiếp tục hoàn thiện mình với việc sở hữu thêm các chứng chỉ mới với độ khó cao hơn (ISO 20000,…) và ghi tên Viettel IDC trên nhiều bảng xếp hạng giải thưởng toàn cầu.

Trường Thịnh