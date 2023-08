"Hiếu PC" vạch mặt chiêu thức lừa đảo công nghệ cao và hướng khắc phục

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng internet ngày càng gia tăng, với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Thống kê hàng năm, toàn quốc xảy ra khoảng 2.000 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã khởi tố gần 500 vụ án và hơn 1.000 bị can liên quan các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, bằng con số của cả năm 2020, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Người dùng đang đối mặt với nỗi sợ hãi khi bị đánh cắp tài khoản ngân hàng trên mạng internet, gây thiệt hại lớn về tài sản (Ảnh: Freepik).

Là chuyên viên an ninh mạng của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) có nhiều kinh nghiệm đối với cách thức mà kẻ gian thường sử dụng để lừa đảo để có thể đưa ra lời tư vấn xác đáng cho người dùng.

Anh Hiếu PC cho biết, tội phạm có thể đánh lừa người dùng qua nhiều hình thức khác nhau với mục đích chiếm đoạt tài sản. Một trong những hình thức đó có thể là giả mạo trang thương mại điện tử lớn tại Việt Nam, nước ngoài để lừa nạn nhân làm cộng tác viên; lừa đảo cài cắm mã độc thông qua đường dẫn độc hại, phần mềm độc hại; giả mạo ngân hàng gửi đường link nhằm đánh cắp mã OTP hoặc quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Vì vậy, việc trang bị bản thân những kiến thức, công cụ để phòng tránh triệt để các hình thức lừa đảo là điều cần thiết.

Chuyên gia chỉ điểm các cách thức phòng chống lừa đảo

"Dữ liệu cá nhân của người dùng đang trở thành mỏ vàng mà giới tội phạm hướng đến. Việc lộ thông tin cá nhân có thể xuất phát từ sự bất cẩn của người dùng tạo nên những lỗ hổng bảo mật, hay cũng có thể là người dùng đang bị hack mất thông tin qua những dấu vết điện tử mà bạn để lại trên không gian mạng", anh Hiếu cho hay.

Trước các vấn nạn này, anh Hiếu PC cho rằng, có một số cách thức để người dùng có thể tránh né được những hình thức lừa đảo đó:

Học cách nhận biết các độc chiêu lừa đảo trực tuyến: thông qua các kênh truyền thông uy tín, cảnh báo từ cơ quan chức năng...

Tránh nhấp vào liên kết đáng ngờ: đặc biệt trong email hoặc tin nhắn từ nguồn không xác định. Nếu một ưu đãi hoặc thông điệp nào đó quá tốt để trở thành sự thật, thì có thể nó không phải là sự thật.

Một đường link độc hại có thể giả mạo một trang web chính thống. Đảm bảo rằng bạn đang truy cập vào trang web chính thức qua kiểm tra trên tinnhiemmang.vn hoặc chongluadao.vn

Là người có nhiều kinh nghiệm về nhận biết các phương thức lừa đảo của kẻ gian, Hiếu PC có thể cho người dùng nhiều lời khuyên về cách thức phòng ngừa các hình thức lừa đảo này (Ảnh: NVCC).

Cảnh giác với yêu cầu thông tin cá nhân: một tổ chức uy tín sẽ không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc chi tiết tài chính qua email hoặc tin nhắn.

Ngoài ra, việc chủ động bảo vệ bản thân cũng là điều quan trọng khi không phải ai cũng rành về công nghệ, cách hiệu quả để bảo vệ bản thân cũng như người trong gia đình là tận dụng giải pháp công nghệ như F-Safe Go, để chủ động ngăn chặn hacker chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, thông tin cá nhân.

Trang bị nhiều tính năng bảo mật được chứng nhận bởi các tổ chức hàng đầu, F-Safe Go sẽ giúp người dùng ngăn chặn được các phần mềm độc hại thâm nhập vào thiết bị của mình, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội trước các con mắt dòm ngó của hacker.

Những lá chắn bảo vệ người dùng của F-Safe Go

Theo nhận định của anh Hiếu PC, giải pháp phần mềm bảo mật F-Safe Go được trang bị nhiều lớp bảo vệ khác nhau để người dùng chủ động ngăn chặn các phòng tránh các cuộc tấn công trên không gian mạng.

"Đóng vai trò như một bức tường bảo vệ trước mọi rủi ro từ internet, bao gồm mã độc, virus và các mối đe dọa trực tuyến khác, ứng dụng F-Safe Go không chỉ phát hiện và tiêu diệt các mối nguy hại như virus và phần mềm gián điệp, mà còn giữ thiết bị của người dùng an toàn và không chịu ảnh hưởng từ các mối đe dọa này", Hiếu PC chia sẻ.

Tìm kiếm thông tin trên Google đã trở thành thao tác ai cũng sử dụng, nhưng không ngờ rằng, đây lại là một trong những cách dễ dàng nhất để hacker, cũng như những trang web giải mạo, web lỗi có thể tiếp cận đến người dùng.

"Khi người dùng gõ vào thanh công cụ tìm kiếm trên Google, sẽ hiện ra hàng tỷ kết quả. F-Safe GO với tính năng tra web hàng loạt sẽ chỉ báo và gợi ý những website an toàn có dấu tích xanh ở đầu các kết quả tìm kiếm. Đồng thời, với những website độc hại, F-Safe Go sẽ ngăn chặn hiện lên màn hình hiển thị kết quả của người dùng", anh nói.

F-Safe Go gửi thông báo tới người dùng khi tiếp cận với trang web xấu (Ảnh: FPT).

Ngoài ra với sự bảo vệ mạnh mẽ thông qua tính năng VPN - mạng riêng ảo, dữ liệu internet sẽ được mã hóa khi người dùng truy cập wifi công cộng - từ sân bay, nhà hàng đến khách sạn. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động trực tuyến của người dùng ẩn danh, tránh xa tầm tay của tin tặc và các công cụ theo dõi. Bạn cũng có thể thay đổi vị trí của mình, bằng cách thay đổi vị trí VPN, tăng cường quyền riêng tư của mình.

Két mật khẩu của F-Safe Go là trợ thủ đắc lực, giúp bạn tạo và quản lý mật khẩu mạnh mẽ, đồng thời đồng bộ chúng trên mọi thiết bị, giữ cho thông tin đăng nhập của bạn an toàn. Khi thực hiện giao dịch ngân hàng trực tuyến, F-Safe Go sẽ trở thành một lớp bảo vệ thêm, ngăn chặn bất kỳ kết nối đáng ngờ nào và bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của bạn khỏi bị truy cập trái phép.

Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, F-Safe Go là "bảo mẫu" điện tử cho trẻ em trong gia đình - những đối tượng cần được bảo vệ triệt để trên môi trường mạng. F-Safe Go được cài đặt trên thiết bị của cha mẹ và con cái, nhờ đó phụ huynh có thể chủ động kiểm soát thời lượng sử dụng cũng như các nội dung truy cập đảm bảo trẻ truy cập tập trung, an toàn dù không có cha mẹ ở bên cạnh.

"Đôi khi việc thường xuyên bên cạnh giám sát con khá mệt mỏi cho cha mẹ, cũng như tạo áp lực cho con cái. Với F-Safe Go, ba mẹ có thể để trẻ tự do thoải mái trên môi trường mạng, được đảm bảo an toàn", Hiếu PC nhận xét.

Để có thể tìm hiểu thêm và trải nghiệm giải pháp bảo mật F-Safe Go, người dùng có thể truy cập vào đường link tại đây.