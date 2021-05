Bkav sẽ mở rộng cuộc thi hacker “mũ trắng” quy mô toàn cầu

Dân trí Hôm nay, công ty Bkav đã trao giải thưởng 100 triệu đồng cho đội thi giành chiến thắng trong cuộc thi an ninh mạng WhiteHat Grand Prix. Đồng thời, công ty này cho biết sẽ mở rộng giải thưởng này ra quy mô toàn cầu.

Đội BAMB00 chính thức trở thành quán quân, giành giải nhất 100 triệu đồng.





Theo đó, vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 2014 được tổ chức đồng thời tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội và Vissai Saigon, TP. Hồ Chí Minh. Sau 5 tiếng tranh tài, đội BAMB00 chính thức trở thành quán quân, giành giải nhất 100 triệu đồng của cuộc thi an ninh mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Hai đội REBD và babyrobots lần lượt giành giải nhì và giải ba trị giá 20 và 10 triệu đồng.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav chia sẻ: “Chúng tôi thật sự hài lòng về kết quả thu được sau WhiteHat Grand Prix năm nay. Nhiều tên tuổi từng giành thứ hạng cao tại các cuộc thi CTF trong nước và trên thế giới đã cùng tham gia tranh tài. Đây là tiền đề để tập hợp lực lượng chuyên gia an ninh mạng trong nước, đồng thời là động lực để chúng tôi mở rộng quy mô của cuộc thi ra toàn cầu vào các năm sau”.

Bkav cho biết vuộc thi WhiteHat Grand Prix 2014 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu về an ninh an toàn thông tin, tăng cường nguồn lực an ninh mạng cho quốc gia. Cuộc thi đã thu hút 100 đội đăng ký dự thi.

Khôi Linh