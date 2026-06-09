Vinmec Hải Phòng điều trị cho cụ bà 93 tuổi suy đa cơ quan

Ca “bệnh chồng bệnh” nguy cơ tử vong cao ở bệnh nhân 93 tuổi

Bà Trịnh Thị Tuệ (93 tuổi, Hải Phòng) được gia đình đưa tới Vinmec Hải Phòng cấp cứu trong tình trạng khó thở tăng nhanh, phù toàn thân, tiểu rất ít và mệt lả.

Theo người nhà bệnh nhân, bà Tuệ có tiền sử đái tháo đường hơn 30 năm. Khoảng 5 năm trở lại đây, sức khỏe giảm sút khi xuất hiện thêm suy thận mạn, tăng huyết áp, gút mạn, rối loạn mỡ máu và thiếu máu kéo dài.

Điều trị thành công cho cụ bà 93 tuổi suy đa cơ quan trên nền nhiều bệnh lý nguy hiểm (Ảnh: Vinmec Hải Phòng).

Năm 2022, bệnh nhân được ThS.BS Vũ Thị Duyên - bác sĩ Nội tiết trực tiếp theo dõi, điều trị tại Vinmec Hải Phòng. Nhờ kiểm soát tốt đường huyết và các bệnh lý nền, sức khỏe của bệnh nhân duy trì tương đối ổn định trong nhiều năm. Vì vậy, khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, gia đình tiếp tục đưa bệnh nhân tới Vinmec Hải Phòng để điều trị.

Tuy nhiên, hai ngày trước nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở tăng nhanh, phù toàn thân và tiểu ít xuất hiện rõ rệt. Khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đánh giá đây là tình trạng rất nặng do nhiều cơ quan quan trọng cùng lúc mất bù. Bệnh nhân có biểu hiện suy tim nặng, suy giảm chức năng thận nghiêm trọng, thiếu máu, rối loạn điện giải và viêm phổi tiến triển.

Các xét nghiệm ghi nhận chỉ số chức năng thận tăng cao, tăng kali máu - tình trạng có nguy cơ gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm - cùng chỉ số phản ánh suy tim tăng mạnh. Trong khi đó, chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhân có tràn dịch màng phổi hai bên, tổn thương viêm lan tỏa tại phổi, xẹp một phần đáy phổi trái và ít dịch quanh tim.

Hệ thống siêu âm và chẩn đoán hình ảnh tại giường đã giúp ê-kíp nhanh chóng đánh giá tình trạng tim, phổi và mức độ ứ dịch ngay khi nhập viện mà không cần di chuyển bệnh nhân nhiều. Đây là yếu tố quan trọng với người bệnh lớn tuổi, thể trạng yếu và nguy cơ suy hô hấp tiến triển nhanh.

Theo BSCKII Trần Văn Quý, Trưởng khoa Khám bệnh & Nội khoa, đây là ca bệnh có mức độ điều trị rất phức tạp do nhiều bệnh lý tương tác và làm nặng lẫn nhau.

“Suy tim khiến dịch ứ lại trong phổi gây khó thở và suy hô hấp. Trong khi đó, suy thận làm cơ thể không đào thải được dịch và kali, khiến tình trạng quá tải tuần hoàn nặng hơn. Viêm phổi tiếp tục làm giảm oxy máu. Với bệnh nhân 93 tuổi, khả năng dự trữ chức năng cơ quan rất thấp nên nguy cơ suy đa cơ quan và tử vong rất lớn”, bác sĩ phân tích.

Phối hợp đa chuyên khoa để kiểm soát đồng thời tim, thận và hô hấp

Trước nguy cơ suy đa cơ quan tiến triển nhanh, Vinmec Hải Phòng đã kích hoạt hội chẩn đa chuyên khoa giữa Nội tiết, Nội khoa, Tim mạch và Hồi sức cấp cứu để xây dựng chiến lược điều trị tối ưu cho người bệnh.

Ê-kíp điều trị gồm ThS.BS Vũ Thị Duyên (Khoa Nội tiết), BSCKII Trần Văn Quý (Trưởng khoa Khám bệnh & Nội khoa) và ThS.BS Bùi Tiến Đạt (Khoa Hồi sức cấp cứu).

Theo các bác sĩ, điều trị bệnh nhân cao tuổi đa bệnh nền không thể tiếp cận theo từng bệnh lý riêng lẻ mà phải đánh giá tổng thể toàn trạng người bệnh trong từng thời điểm.

Nếu sử dụng thuốc lợi tiểu mạnh để giảm gánh nặng cho tim có thể khiến chức năng thận xấu đi nhanh chóng. Ngược lại, nếu kiểm soát lượng dịch không phù hợp, bệnh nhân có nguy cơ phù phổi cấp và suy hô hấp nặng hơn. Trong khi đó, rối loạn điện giải và đường huyết ở người lớn tuổi luôn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Bệnh nhân được triển khai đồng thời nhiều biện pháp điều trị chuyên sâu như hỗ trợ thở oxy, sử dụng thuốc lợi tiểu kiểm soát tình trạng ứ dịch, điều trị kháng sinh viêm phổi, kiểm soát đường huyết chặt chẽ và theo dõi sát chức năng tim, thận cũng như điện giải.

Trong suốt quá trình điều trị, hệ thống siêu âm và chẩn đoán tại giường tiếp tục hỗ trợ bác sĩ theo dõi diễn biến dịch màng phổi, tình trạng phổi và đáp ứng điều trị theo thời gian thực để điều chỉnh phác đồ phù hợp.

Theo ThS.BS Vũ Thị Duyên, điều trị người bệnh lớn tuổi đa bệnh nền đòi hỏi bác sĩ không chỉ kiểm soát bệnh cấp tính, mà còn phải cân bằng toàn bộ chức năng cơ quan.

“Người bệnh tuổi cao thường không còn nhiều khả năng dự trữ chức năng cơ quan, chỉ cần một bệnh lý mất kiểm soát có thể kéo theo hàng loạt cơ quan khác suy sụp. Vì vậy, điều quan trọng nhất là theo dõi sát diễn biến bệnh, cá thể hóa điều trị và phối hợp đa chuyên khoa để đưa ra quyết định phù hợp trong từng thời điểm”, bác sĩ cho biết.

Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: Hết khó thở, giảm hoàn toàn phù toàn thân, không còn đau ngực, không xuất hiện cơn hạ đường huyết và các chỉ số dần ổn định. Khi xuất viện, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và có thể sinh hoạt trở lại.

Thành công của ca bệnh cho thấy năng lực điều trị các trường hợp nội khoa phức tạp tại Vinmec Hải Phòng, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân cao tuổi đa bệnh nền - nhóm đối tượng có nguy cơ biến chứng và tử vong rất cao nếu không được theo dõi và can thiệp kịp thời.