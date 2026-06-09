Từ e ngại đến thấu hiểu: Khi nhà thuốc đồng hành cùng sức khỏe thân mật

Chương trình quy tụ hơn 120 dược sĩ cùng các chuyên gia trong lĩnh vực nam khoa và giáo dục giới tính, hướng đến mục tiêu giúp đội ngũ dược sĩ cởi mở và tự tin hơn khi tư vấn một trong những nhóm nhu cầu phổ biến nhưng cũng nhạy cảm tại nhà thuốc hiện nay.

Sức khỏe thân mật - nhu cầu tự nhiên nhưng lại khó nói

Trong đời sống người Việt, các vấn đề liên quan đến sức khỏe thân mật thường vẫn được xem là chủ đề riêng tư và khó chia sẻ. Không ít người lựa chọn im lặng, tự tìm hiểu hoặc âm thầm chịu đựng thay vì chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ.

Trên thực tế, những vấn đề như khô rát, đau khi quan hệ, suy giảm ham muốn hay áp lực hiệu suất trong đời sống thân mật không phải là tình trạng hiếm gặp ở cả nam và nữ. Nhưng phần lớn vẫn trì hoãn việc tìm kiếm hỗ trợ do tâm lý e ngại.

Trong khi đó, thế hệ khách hàng mới đang dần thay đổi cách tiếp cận với các vấn đề này. Người dùng hiện đại chủ động tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, các diễn đàn hoặc công cụ tìm kiếm trước khi bước vào nhà thuốc.

Họ có nhiều kiến thức hơn, nhưng đồng thời cũng kỳ vọng cao hơn vào trải nghiệm tư vấn: không chỉ đúng sản phẩm mà còn cần sự tinh tế và cảm giác được tôn trọng, không phán xét. Những vấn đề từng được xem là khó nói cũng vì thế đang được nhìn nhận cởi mở hơn dưới góc nhìn hiện đại về sức khỏe và chất lượng sống.

Diễn giả Minh Trang chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Cởi mở hơn với đa góc nhìn về sức khỏe thân mật hiện đại

Điểm đặc biệt của hội thảo là sự kết hợp giữa góc nhìn hành vi người dùng, chuyên môn y khoa và thực tế tư vấn tại nhà thuốc.

Chị Minh Trang - Founder SexEdu by Trang nhấn mạnh rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở nhu cầu, mà nằm ở sự e ngại khi phải nói ra nhu cầu đó.

Sau nhiều năm theo đuổi con đường giáo dục giới tính theo hướng cởi mở và hiện đại, chị nhận thấy khách hàng ngày nay không còn chỉ tìm kiếm công dụng sản phẩm mà còn quan tâm nhiều hơn đến cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu.

Điều này đặt ra yêu cầu mới cho những người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đội ngũ dược sĩ tại nhà thuốc cần có góc nhìn tinh tế, cởi mở và không phán xét khi tiếp cận các nhu cầu vốn nhạy cảm.

Ở góc độ chuyên môn, TS.BS Lê Vũ Tân - Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học - Bệnh viện Bình Dân mang đến những phân tích y khoa xoay quanh các vấn đề tâm sinh lý thường gặp trong đời sống thân mật như khô rát, đau khi quan hệ, áp lực hiệu suất hay sự thay đổi nhu cầu theo độ tuổi và nội tiết.

Theo bác sĩ, đây đều là những vấn đề phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ do tâm lý ngại chia sẻ. Trong nhiều trường hợp, nếu được tiếp cận đúng thông tin và hỗ trợ phù hợp, người gặp vấn đề có thể cải thiện chất lượng sống và trải nghiệm thân mật một cách tích cực hơn.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của dược sĩ trong việc nhận diện nhu cầu, tư vấn phù hợp và hướng dẫn khách hàng đến bác sĩ chuyên khoa khi cần thiết.

Tọa đàm tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Bên cạnh phần chia sẻ chuyên môn, chương trình cũng giới thiệu bộ giải pháp Joydrops - thương hiệu gel bôi trơn gốc nước, gốc silicone từ châu Âu với nhiều lựa chọn phù hợp cho các nhu cầu trải nghiệm thân mật hiện đại, giúp dược sĩ có thêm cơ sở để tư vấn theo nhu cầu của khách hàng

Khi dược sĩ không chỉ cần chuyên môn mà còn là điểm chạm thấu hiểu

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sức khỏe tình dục không chỉ liên quan đến thể chất mà còn gắn với cảm xúc, tâm lý và chất lượng kết nối trong đời sống. Bởi vậy, vai trò của dược sĩ không dừng ở chuyên môn mà còn ở khả năng giao tiếp, sự tinh tế và cảm giác an toàn họ mang lại cho khách hàng.

Tại phần tọa đàm, nhiều tình huống thực tế đã được các chuyên gia và dược sĩ cùng nhau trao đổi cởi mở: từ cách tiếp cận khách, cách sử dụng ngôn ngữ trung tính cho đến việc tạo không gian đủ riêng tư để khách hàng thoải mái chia sẻ...

Đôi khi điều khách hàng cần trước tiên không phải là một sản phẩm, mà là cảm giác nhu cầu của mình được lắng nghe và nhìn nhận như một điều hoàn toàn bình thường. Trong nhiều trường hợp, sự thấu hiểu từ dược sĩ lại là điều giúp khách hàng vượt qua rào cản e ngại để chủ động chia sẻ.

Các dược sĩ tham gia tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Theo đại diện Trí Khang Pharma, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc cá nhân nhiều thay đổi, việc đào tạo dược sĩ không còn chỉ dừng lại ở kiến thức sản phẩm mà cần mở rộng sang hành vi người dùng, kỹ năng giao tiếp và trải nghiệm khách hàng.

“Từ e ngại đến thấu hiểu” vì thế không chỉ là một buổi đào tạo chuyên môn, mà còn là cách tiếp cận mới trong việc nhìn nhận sức khỏe thân mật như một phần tự nhiên của chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống hiện đại. Qua đó, Trí Khang Pharma và chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu kỳ vọng giúp dược sĩ tự tin hơn khi đồng hành cùng khách hàng ở những nhu cầu còn nhiều e ngại, mang đến trải nghiệm tư vấn chuyên nghiệp, tinh tế và cởi mở hơn.