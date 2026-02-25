Thực hiện hơn 160 ca ghép tạng trong một năm tại một bệnh viện tuyến cuối

PGS.TS Lương Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Bình).

Trong năm, bệnh viện đã thực hiện thành công 136 ca ghép thận, 10 ca ghép gan, 1 ca ghép tim và 20 ca ghép giác mạc.

Thông tin được công bố tại lễ gặp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam chiều 25/2. Theo báo cáo, trong năm qua bệnh viện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn, ghi nhận gần 750.000 lượt khám bệnh, hơn 71.000 lượt điều trị nội trú. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 146,7%.

Bệnh viện đã thực hiện gần 18.000 ca phẫu thuật và khoảng 6 triệu xét nghiệm các loại. Lĩnh vực ghép tạng tiếp tục duy trì ổn định với số lượng ca ghép cao, đặc biệt là ghép thận.

Hơn 30 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên trên người vào năm 1992, đến nay Bệnh viện Quân y 103 đã thực hiện khoảng 1.500 ca ghép thận thành công. Đây cũng là đơn vị ghi dấu nhiều mốc tiên phong trong ghép tạng tại Việt Nam như ghép gan năm 2004, ghép tim năm 2010, ghép đa tạng tụy - thận năm 2014 và ghép phổi năm 2017.

Bên cạnh công tác điều trị, bệnh viện tiếp tục là cơ sở đào tạo trọng điểm với 441 lớp đại học và sau đại học trong năm 2025, hơn 4.000 học viên tham gia, thực hiện khoảng 19.000 tiết lý thuyết và 200.000 tiết thực hành.

Từ tháng 7/2025, bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, số hóa toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, xét nghiệm và điều trị. Người bệnh có thể đăng ký khám bằng căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID, đặt lịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và theo dõi thông tin điều trị thuận tiện hơn.

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc ứng dụng công nghệ số góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng điều trị. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt trên 96%.

Dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam cũng là thời điểm để đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nhìn lại chặng đường phát triển, tiếp tục rèn luyện chuyên môn và y đức, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người thầy thuốc “phải như mẹ hiền".