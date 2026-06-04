Thứ trưởng Bộ Y tế: Nên có ứng dụng cầu cứu cho trẻ bị xâm hại, bạo hành

Chiều 3/6, tại Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy các sáng kiến vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ, bà mẹ và trẻ em Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết công tác chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em hiện nay không chỉ dừng ở lĩnh vực chuyên môn y tế như sản khoa, nhi khoa mà còn bao gồm nhiệm vụ rất lớn là bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Thứ trưởng, có rất nhiều vấn đề cần quan tâm như dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, sức khỏe sơ sinh, sức khỏe trẻ em, đặc biệt là sức khỏe tiền hôn nhân. Hiện nay chưa có quy định bắt buộc khám sức khỏe tiền hôn nhân khi đăng ký kết hôn, song đây là điều cực kỳ quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại sự kiện (Ảnh: T.M).

Ngoài ra, có nhiều bệnh đã có thể phòng ngừa bằng vaccine nhưng công tác truyền thông, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, còn hạn chế.

Đề cập nhiều vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em như tai nạn đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em, Thứ trưởng Thức gợi ý có thể nghiên cứu xây dựng các ứng dụng trên điện thoại - hoạt động giống như Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 - giúp trẻ bị bạo hành, xâm hại có thể nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu, kết nối với hệ thống bảo vệ trẻ em.

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các bên, những nội dung cam kết hôm nay sẽ sớm được hiện thực hóa bằng các chương trình và hoạt động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, bà mẹ và trẻ em”, Thứ trưởng Thức nhấn mạnh.

Khoảng 7% các trường hợp tử vong ở trẻ có thể phòng tránh được

Ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) thừa nhận kết quả đạt được từ công tác bảo vệ bà mẹ, trẻ em tại nước ta còn chưa đồng đều giữa các vùng miền, nhóm đối tượng. Dù tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em giảm song vẫn còn rất cao ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, ở nhóm người nghèo, người di cư.

Theo ông, bên cạnh việc giảm tử vong mẹ, trẻ em, vấn đề bệnh tật mới nổi như ung thư sinh sản ở phụ nữ, bệnh truyền nhiễm ở trẻ em (như sốt xuất huyết, tay chân miệng…) cũng là vấn đề hết sức nghiêm trọng, gây tử vong nhiều ở trẻ em.

Ở khía cạnh bảo vệ trẻ em, gần đây cũng xảy ra nhiều vụ trẻ em đuối nước rất thương tâm, như 2 trẻ ở Hưng Yên, 3 trẻ ở Hà Tĩnh, 4 trẻ ở Đắk Lắk. Đây là những trường hợp tử vong chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được.

“Thời gian vừa qua liên tục xảy ra các vụ bạo hành ở trẻ em, thậm chí đã có trẻ tử vong. Mới đây nhất là trường hợp bé 11 tuổi ở Quảng Ninh, trước đó là bé 4 tuổi ở Hà Nội. Qua đó, có thể thấy những vụ bạo hành trẻ em vẫn xảy ra”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông, để giải quyết những vấn đề tồn tại đó cần thực hiện nhiều giải pháp, từ giáo dục truyền thông phổ biến kiến thức đến các biện pháp phòng ngừa, răn đe. Thống kê cho thấy, khoảng 7% các trường hợp tử vong ở trẻ có thể phòng tránh được, chẳng hạn thông qua tiêm vaccine.

“Đến nay, Việt Nam vẫn còn trẻ tử vong do sởi vì nhận thức của người mẹ, người cha cho rằng tiêm vaccine thế này thế kia là độc hại. Đó là những cái chết hết sức đau lòng.

Bên cạnh đó, nhiều trẻ em, nhiều người chưa biết đến tổng đài 111, chưa biết cách cầu cứu để thoát khỏi cảnh bạo lực học đường, bạo lực gia đình. Nhiều trường hợp không biết để gọi hoặc không gọi tổng đài”, ông Tuấn nói.

Các nội dung hợp tác trọng tâm bao gồm phối hợp truyền thông, giáo dục cộng đồng về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ em, tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong các lĩnh vực liên quan, đẩy mạnh truyền thông và hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài 111…