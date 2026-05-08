Thanh Hóa ghi nhận ca bệnh tử vong do viêm não Nhật Bản

Bệnh nhân là nữ (14 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Dân, phường Đông Sơn). Trước đó, ngày 1/5, trẻ xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn, mệt mỏi, nói ngọng, sau đó diễn tiến nhanh sang rối loạn ý thức, tăng trương lực cơ. Sau thời gian điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng không cải thiện, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nặng.

Dù được hồi sức tích cực, thở máy và sử dụng thuốc vận mạch liều cao, bệnh nhi đã tử vong vào rạng sáng 6/5.

Kết quả xét nghiệm sau đó của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa xác định bệnh nhân dương tính với viêm não Nhật Bản.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân chưa được tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản. Nơi bệnh nhân sinh sống có nhiều yếu tố nguy cơ như gần ao, ruộng, cống rãnh chứa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm và gần cơ sở giết mổ lợn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Y tế Hạc Thành triển khai các biện pháp phòng chống dịch như giám sát sức khỏe người tiếp xúc gần, phun hóa chất diệt muỗi diện rộng trong bán kính ít nhất 200m quanh nhà bệnh nhân, xử lý môi trường và rà soát công tác tiêm chủng trên địa bàn.

Ngành y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát ca bệnh nghi ngờ, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vaccine viêm não Nhật Bản cho trẻ em, đảm bảo tỷ lệ bao phủ trên 95%.

Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như ngủ màn kể cả ban ngày, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở và đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch.

Khi trẻ có các biểu hiện sốt cao, đau đầu, nôn, co giật hoặc rối loạn ý thức, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.