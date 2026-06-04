Sinh mổ nhẹ nhàng hơn nhờ kỹ thuật giảm đau hiện đại

Như nhiều mẹ bầu khác, chị Dương Thu Hoài (Hà Nội) từng lo lắng về những cơn đau kéo dài sau sinh mổ và hành trình hồi phục đầy mệt mỏi. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc với kỹ thuật gây tê cơ vuông thắt lưng đã khiến hành trình vượt cạn của chị trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Từ nỗi lo đau sau sinh mổ “không đứng nổi” đến trải nghiệm hồi phục ngoài mong đợi

Mang thai con đầu lòng ở tuần 39, chị Dương Thu Hoài được bác sĩ tư vấn sinh mổ sau khi đánh giá nhiều yếu tố chuyên môn, trong đó thai nhi có kích thước lớn (4,3kg). Càng gần ngày sinh, chị Hoài càng háo hức chờ đón con nhưng cũng không khỏi lo lắng về những cơn đau hậu phẫu mà chị từng nghe nhiều người kể lại.

“Tôi từng thấy chị gái mình sau sinh mổ phải rất vất vả mới có thể xoay người hay ngồi dậy, vài ngày sau mới dám bước xuống giường vì đau nên bản thân tôi cũng khá ám ảnh với cảm giác đau sau mổ. Điều khiến tôi lo nhất là nếu đau quá thì sẽ rất khó chăm con hay cho con bú trong những ngày đầu”, chị Hoài chia sẻ.

Trong quá trình thăm khám trước sinh tại BVĐK Hồng Ngọc, chị được bác sĩ tư vấn về kỹ thuật gây tê cơ vuông thắt lưng, đây là phương pháp giảm đau sau sinh mổ hiện đại của bệnh viện.

Sản phụ được bác sĩ gây mê tư vấn về kỹ thuật giảm đau sau sinh (Ảnh: BVCC).

Ban đầu, sản phụ vẫn khá băn khoăn liệu việc giảm đau có ảnh hưởng đến khả năng vận động hay gây mệt mỏi kéo dài sau sinh hay không. Tuy nhiên, sau khi được giải thích kỹ về cơ chế thực hiện và mức độ an toàn, chị quyết định lựa chọn phương pháp này.

“Tôi có thể xoay người, ngồi dậy và tập đi lại sớm hơn nhiều. Quan trọng nhất là cơ thể vẫn tỉnh táo, không bị tê chân hay buồn nôn nên có thể ôm con, chăm con ngay sau sinh. Với một người mẹ vừa sinh xong, cảm giác đó rất nhẹ nhõm”, chị Thu Hoài chia sẻ cảm giác hồi phục thực tế khác xa với tưởng tượng trước đó.

Không chỉ riêng chị Hoài, nhiều sản phụ từng trải nghiệm kỹ thuật này tại bệnh viện cũng ghi nhận khả năng vận động sớm và cảm giác hồi phục nhẹ nhàng hơn sau sinh mổ. Một sản phụ sinh con lần thứ tư cho biết dù đã trải qua nhiều ca sinh mổ trước đó, đây là lần đầu tiên chị cảm thấy việc đứng dậy, đi lại sau sinh không còn là nỗi ám ảnh.

Gây tê cơ vuông thắt lưng - xu hướng giảm đau hiện đại giúp phục hồi sớm sau sinh

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thu Ba - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, gây tê khoang cơ vuông thắt lưng là một kỹ thuật gây tê vùng nằm trong chiến lược giảm đau đa mô thức đang được triển khai tại bệnh viện.

Sau khoảng 1-2 giờ kể từ khi kết thúc ca mổ, tại phòng hậu phẫu, dưới hướng dẫn của máy siêu âm, bác sĩ gây mê sẽ xác định chính xác vị trí khoang cơ vuông thắt lưng để đưa thuốc tê vào đúng vùng cần tác động. Kỹ thuật này giúp cắt đứt đường dẫn truyền cảm giác đau từ vết mổ, nhờ đó kiểm soát hiệu quả cơn đau sau mổ nhưng vẫn bảo tồn khả năng vận động chi dưới như các phương pháp gây tê truyền thống khác.

ThS.BS Nguyễn Thị Thu Ba - Trưởng khoa Gây mê hồi sức thực hiện kỹ thuật gây tê khoang cơ vuông thắt lưng cho sản phụ sau sinh mổ (Ảnh: BVCC).

Điểm khác biệt của phương pháp là sản phụ không rơi vào trạng thái tê bì chân hay mệt lả sau sinh. Trong nhiều trường hợp, người bệnh có thể ngồi dậy, tập đi lại sớm mà không gặp những tác dụng phụ thường khiến sản phụ khó chịu trong giai đoạn hậu phẫu như buồn nôn, ngứa hay bí tiểu. Đó cũng là lý do kỹ thuật này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các mẹ sinh mổ trong thời gian gần đây.

Đặc biệt hơn, tại BVĐK Hồng Ngọc, giảm đau sau sinh mổ hiện được xây dựng thành quy trình riêng cho từng sản phụ thay vì áp dụng một phác đồ chung. Trước mỗi ca phẫu thuật, bác sĩ gây mê sẽ thăm khám, đánh giá toàn trạng và phối hợp cùng bác sĩ sản khoa, phục hồi chức năng để thiết lập kế hoạch giảm đau phù hợp.

“Đau sau phẫu thuật là một quá trình sinh lý phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại phẫu thuật, vị trí mổ, ngưỡng chịu đau và thể trạng từng người. Vì vậy, cá thể hóa phác đồ giảm đau là điều rất quan trọng”, ThS.BS Nguyễn Thị Thu Ba cho biết thêm.

Đội ngũ bác sĩ gây mê hồi sức phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Bệnh viện đã thành lập nhóm chuyên trách theo dõi giảm đau sau mổ nhằm đánh giá liên tục mức độ đáp ứng của bệnh nhân để điều chỉnh phác đồ khi cần thiết. Đây cũng là định hướng chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm theo tiêu chuẩn quốc tế tại BVĐK Hồng Ngọc - đơn vị đạt Chứng chỉ Tiêu chuẩn Chăm sóc sức khỏe ACHSI từ Úc. Theo các chuyên gia gây mê hồi sức, đây là một phần trong xu hướng phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS) đang được nhiều trung tâm y khoa hiện đại trên thế giới áp dụng.

Theo BS Thu Ba, xu hướng của y học hiện đại không dừng lại ở việc chịu đau để hồi phục, mà hướng tới giúp bệnh nhân ít đau, phục hồi sớm, vận động sớm và giảm tối đa những ảnh hưởng thể chất lẫn tâm lý sau phẫu thuật.

“Hiện nay, sản phụ không nên âm thầm chịu đau vì y học đã có nhiều phương pháp kiểm soát đau an toàn và hiệu quả. Khi cơn đau được kiểm soát tốt, người mẹ có thể vận động sớm, giảm nguy cơ biến chứng hậu phẫu và hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần thuận lợi hơn”, bác sĩ khuyến cáo.

Trong hành trình làm mẹ, bên cạnh khoảnh khắc thiêng liêng đón con chào đời là giai đoạn hồi phục sau sinh với nhiều nỗi lo về đau đớn và sức khỏe thể chất. Những kỹ thuật giảm đau hiện đại như gây tê cơ vuông thắt lưng đang góp phần giúp sản phụ hồi phục nhẹ nhàng hơn sau sinh mổ, sớm vận động và bắt đầu chặng đường chăm con bằng một trạng thái khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.