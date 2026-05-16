Sau sinh bao lâu thì được tắm gội?

Phát biểu tại lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra ngày 15/5, BSCKII Diêm Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Khám tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nhấn mạnh, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đến từ bệnh viện mà đến từ những thói quen nhỏ, quan trọng là chăm sóc từ những lúc ươm mầm.

Với bác sĩ sản, việc chăm sóc bắt đầu từ lúc em bé thụ thai, từ trong trứng nước, đến khi em bé chào đời, sau đó chăm sóc bà mẹ sau sinh và sức khỏe trẻ sơ sinh.

Sau sinh, đặc biệt trong vài ngày đầu, nồng độ một số hormone như estrogen và progesterone giảm đột ngột. Vì thế, bà mẹ rất yếu, suy giảm miễn dịch, nên dễ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

BSCKII Diêm Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Khám tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Ảnh: N.N).

BS Thủy đặc biệt nhấn mạnh vấn đề vệ sinh thân thể, vùng kín và vú. Ngày xưa, phụ nữ sau sinh thường bị kiêng tắm rất nghiêm ngặt, có nơi kiêng cả vài tuần đến một tháng. Quan niệm phổ biến là sau sinh cơ thể yếu, dễ nhiễm lạnh nên nếu tắm sớm sẽ dễ nhiễm lạnh, cảm gió, hậu sản, đau nhức xương khớp về già…

“Điều này là do điều kiện ngày xưa, chúng ta không có môi trường sạch sẽ, nhà tắm kín gió. Ngày nay, chúng ta ở trong phòng kín, có nước ấm thì không cần phải kiêng quá nghiêm ngặt. Sau sinh, khi sức khỏe ổn định và có thể đi lại được, sản phụ hoàn toàn có thể tắm sớm bằng nước ấm trong môi trường kín gió, giữ ấm cơ thể để tránh nhiễm lạnh”, BS Thủy nói.

Bà Trần Thị Bích Loan, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, cho biết thêm, sức khỏe bà mẹ và trẻ em luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế luôn xác định đầu tư cho bà mẹ và trẻ em chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Đối với trẻ em, đặc biệt trong 1.000 ngày đầu đời - giai đoạn “vàng” quyết định sự phát triển thể chất và trí tuệ - việc chăm sóc đầy đủ sẽ giúp các em có nền tảng sức khỏe tốt, tăng cường sức đề kháng, phát triển toàn diện cả về tầm vóc lẫn tinh thần.

Bên cạnh đó, việc hình thành các thói quen vệ sinh đúng cách và sống trong môi trường an toàn, giàu yêu thương cũng chính là điều kiện quan trọng để trẻ em phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc.

“Đối với người mẹ, chăm sóc toàn diện không chỉ giúp bảo đảm sức khỏe thai kỳ và giai đoạn nuôi con nhỏ, mà còn tạo sự tự tin, chủ động trong việc chăm sóc gia đình và bảo vệ con trước những thông tin thiếu kiểm chứng, những xu hướng chăm sóc phản khoa học đang ngày càng phổ biến hiện nay”, bà Loan chia sẻ.

Vì thế, việc ký kết hợp tác lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em Việt Nam. Các bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm lan tỏa kiến thức chăm sóc khoa học cho bà mẹ và trẻ em.