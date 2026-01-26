Rối loạn khớp thái dương hàm ảnh hưởng đến chất lượng sống

Bệnh lý âm thầm nhưng dai dẳng

Rối loạn khớp thái dương hàm đang trở thành một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau vùng hàm mặt, song lại thường bị bỏ qua hoặc chẩn đoán nhầm.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng phòng khám Nha khoa Trẻ cho biết, loạn năng khớp thái dương hàm là tình trạng rối loạn hoạt động của khớp hàm và các cơ nhai, gây đau vùng hàm - thái dương - tai, kèm theo hạn chế há miệng, mỏi hàm hoặc tiếng kêu lục cục khi há, ngậm miệng. Nếu không điều trị sớm, bệnh có thể tiến triển nặng dần và gây nhiều hậu quả.

Một số biến chứng có thể kể đến như: Đau mạn tính vùng hàm - tai - đầu, ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày; hạn chế há miệng, cứng hàm, khó ăn nhai, khó nói; tiếng kêu khớp tăng dần, nguy cơ kẹt khớp, trật khớp hàm; đau đầu, mất ngủ, căng thẳng kéo dài do nghiến răng, co thắt cơ; lệch khớp cắn, mòn răng, ảnh hưởng thẩm mỹ và chức năng ăn nhai. Trường hợp nặng có thể dẫn đến thoái hóa khớp thái dương hàm.

Khớp thái dương hàm là khớp nối giữa xương hàm dưới và xương thái dương, đóng vai trò như một “bản lề”, thực hiện các hoạt động cơ bản như nhai, nuốt, nói chuyện. Khi khớp gặp vấn đề, bệnh nhân thường xuất hiện các triệu chứng như đau vùng trước tai, tiếng kêu “lục cục” khi há miệng, khó mở miệng rộng, thậm chí khóa hàm. Một số trường hợp còn kèm theo đau đầu, ù tai, chóng mặt, đau cổ và vai.

Nguyên nhân gây rối loạn khớp thái dương hàm rất đa dạng: Sai lệch khớp cắn, mất răng lâu ngày, thói quen nghiến răng, chấn thương vùng mặt, hoặc căng thẳng tâm lý kéo dài. Đây là bệnh lý phức tạp, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh tai mũi họng hoặc thần kinh, khiến người bệnh chậm trễ trong việc điều trị.

Nguy cơ biến chứng nếu không điều trị đúng cách

Theo bác sĩ Hoàng, tỷ lệ người trưởng thành gặp các triệu chứng liên quan đến khớp thái dương hàm dao động 10-15%. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân không đi khám chuyên khoa mà chỉ tìm đến bác sĩ khi tình trạng đau nhức kéo dài hoặc xuất hiện biến chứng.

Số ca đến khám vì đau vùng hàm mặt có xu hướng tăng trong vài năm gần đây, đặc biệt ở nhóm tuổi 25-45. Nhiều bệnh nhân đến trong tình trạng khớp đã thoái hóa, cơ nhai co cứng, việc điều trị phức tạp hơn. Nếu được phát hiện sớm, quá trình điều trị sẽ đơn giản và hiệu quả. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành thoái hóa khớp, dính khớp hoặc trật khớp.

Các phương pháp điều trị hiện nay

Điều trị rối loạn khớp thái dương hàm thường bắt đầu bằng các phương pháp bảo tồn, ít xâm lấn.

Máng nhai (Occlusal Splint) giúp giảm tải lực lên khớp.

Vật lý trị liệu: giãn cơ, massage, chườm nóng - lạnh.

Quản lý stress: thiền, yoga, liệu pháp tâm lý.

Thuốc: giảm đau, giãn cơ, chống trầm cảm.

Châm cứu, TENS, Botox: hỗ trợ giảm đau trong một số trường hợp.

Nếu các biện pháp này chưa mang lại hiệu quả, bác sĩ có thể chỉ định điều trị duy trì như mài chỉnh khớp cắn, chỉnh nha hoặc phục hình răng để tái lập khớp cắn ổn định. Trong những trường hợp nặng, phương pháp xâm lấn như nội soi bơm rửa khớp hoặc phẫu thuật thay đĩa khớp, thậm chí thay toàn bộ khớp, sẽ được cân nhắc.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo, người bệnh không nên chủ quan với những cơn đau vùng hàm mặt. Việc chẩn đoán và điều trị sớm sẽ giúp ngăn ngừa biến chứng, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau khớp thái dương hàm, tiếng kêu khi há miệng, khó mở miệng rộng hoặc khóa hàm, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa để được tư vấn.

Rối loạn khớp thái dương hàm là bệnh lý phức tạp nhưng có thể kiểm soát nếu được phát hiện và điều trị đúng cách. Với sự phát triển của y học hiện đại, bệnh nhân có thêm cơ hội để thoát khỏi những cơn đau dai dẳng, lấy lại sự thoải mái trong ăn uống, giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

