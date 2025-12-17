Podcast: Chuyện chưa kể về Bệnh viện Nam Sài Gòn.

Dù chỉ mới hơn 7 năm hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã sớm tạo dựng được chỗ đứng riêng trong hệ thống y tế phía Nam. Không chỉ gây ấn tượng bởi đội ngũ chuyên môn, bệnh viện còn ghi dấu với nhiều kỹ thuật mới và sự xuất hiện thường xuyên tại các hội nghị khoa học uy tín.

ThS.BSCK2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, bệnh viện thành lập từ tháng 8/2018, và gần như ngay lập tức đối diện rất nhiều khó khăn. Chỉ 2 năm sau khi đơn vị hoạt động, dịch Covid-19 đã ập đến và kéo dài qua nhiều đợt.

Giữa hoàn cảnh “khó chồng khó”, bệnh viện phải làm sao vừa phải giữ được nguồn nhân lực, vừa đảm bảo tránh thua lỗ nặng.

Là một cơ sở y tế tư nhân, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn hoàn toàn có thể đóng cửa khi xảy ra đại dịch. Nhưng cuối cùng, toàn thể đội ngũ y bác sĩ, người lao động đã đoàn kết đi đến một quyết định nhân văn: sống chung với dịch và mở cửa tham gia điều trị Covid-19.

“Sau đợt điều trị Covid-19, tên tuổi của Bệnh viện Nam Sài Gòn được mọi người biết đến rất nhiều. Đây là sự động viên cho tập thể nhân viên làm việc.

Chúng tôi tâm niệm, bệnh viện đã đứng vững trong giai đoạn cực kỳ khó khăn nêu trên, thì không có khó khăn nào khác không vượt qua được”, ThS.BSCK2 Nguyễn Trương Khương khẳng định.

ThS.BSCK2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, trong cuộc trò chuyện với báo Dân trí (Ảnh: Nam Anh).

Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Sài Gòn chia sẻ, sau khi bước qua đại dịch lịch sử, để tiếp tục phục vụ tốt cho cộng đồng trong thời gian tới, đơn vị có hai tầm nhìn.

Thứ nhất, trở thành một bệnh viện hiện đại, bằng việc không ngừng trang bị máy móc tiên tiến, phù hợp với nhu cầu của người bệnh. Thứ hai, đó là sự tận tâm.

“Chúng tôi có đội ngũ chuyên môn lành nghề và làm việc hết sức mình, lấy phương châm “tất cả vì người bệnh” làm kim chỉ nam trong mọi quyết định của mình”, lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh khi tham gia Podcast cùng Dân trí.