Phát hiện thuốc tiêm dự phòng HIV giả, chưa được cấp phép tại Việt Nam

Xuất hiện thuốc tiêm dự phòng HIV giả trên thị trường

Theo Cục Quản lý Dược, đơn vị này nhận được báo cáo về thuốc tiêm YEZTUGO giả, do Công ty Gilead Science Inc. đệ trình.

Trong công văn gửi đến Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam cũng phản ánh việc phát hiện hành vi buôn bán thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc.

Sản phẩm bị cảnh báo có tên thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 µg/1,5 mL (309 mg/mL), không có số đăng ký lưu hành. Theo thông tin ghi trên nhãn, thuốc được cho là sản xuất tại Công ty Gilead Sciences Inc. (Mỹ).

Tuy nhiên, tra cứu trên hệ thống dịch vụ công của Cục Quản lý Dược cho thấy sản phẩm này chưa từng được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Đáng chú ý, cơ sở sản xuất liên quan cũng chưa có bất kỳ thuốc nào được cấp phép lưu hành trong nước.

Bao bì thuốc dự phòng HIV giả (Ảnh: Cục Quản lý Dược cung cấp).

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và an toàn sức khỏe người dân, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TPHCM việc xác minh, xử lý thông tin thuốc tiêm YEZTUGO có dấu hiệu giả mạo.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cơ quan này yêu cầu thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua bán, sử dụng sản phẩm thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) do chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc, hóa đơn chứng từ liên quan nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc giả.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.

Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành; khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc cần kịp thời thông báo cho cơ quan y tế và các cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Thu hồi giấy đăng ký 17 loại thuốc tại Việt Nam

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành 17 loại thuốc tại Việt Nam theo đề nghị tự nguyện của các cơ sở đăng ký.

Theo quyết định, các lô thuốc đã sản xuất trước thời điểm thu hồi vẫn được phép lưu hành đến hết hạn sử dụng. Các đơn vị đăng ký và sản xuất phải chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả trong suốt quá trình lưu hành.

Danh sách thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuộc nhiều doanh nghiệp, gồm:

- Công ty TNHH DRP Inter (TPHCM): Vidagliptin 50mg + Metformin 850mg

- Công ty TNHH Dược phẩm Anh Thy (Hà Nội): Sydakmin Vildagliptin 50mg; Fynzaf Linagliptin 5mg; Atbyky Fenticonazol nitrate 200mg; Qvzan 500 Mesalamin 500mg; Zalykof Benfotiamin 300mg; Heboty 2% kem bôi; Zaflyko Ambroxol 30mg + Clenbuterol 0,02mg

- Công ty TNHH Thương mại Dược Phú Lâm Trang (Hà Nội): Meqtaz 0,5mg/ml; Kzygnaf Piracetam 2,4g

- Công ty CP Dược phẩm Wealphar (Phú Thọ): Carvedilol DWP 3,125mg; Carvedilol DWP 20mg; Irbesartan DWP 225mg; Irbesartan OD DWP 200mg; Adenosin EC DWP 20mg.

- Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội: Etomidat-BFS 2mg dung dịch tiêm; Etomidat-BFS 2mg/ml nhũ tương tiêm

Các thuốc bị thu hồi thuộc nhiều dạng bào chế như viên nén bao phim, viên nang, kem bôi, dung dịch tiêm, nhũ tương tiêm, siro và viên nén phân tán trong miệng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai quyết định này theo đúng quy định.