Nữ bệnh nhân 19 tuổi nguy kịch vì hội chứng hiếm gây tắc tá tràng

Bệnh nhân là T.H.T.T. (19 tuổi, ngụ TPHCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng, bụng chướng, nôn ói nhiều, cơ thể mệt mỏi, suy kiệt. Theo người nhà, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng âm ỉ nhiều ngày trước khi vào viện, kèm theo ăn uống kém và nôn ói liên tục.

Khai thác tiền sử, T. được chẩn đoán xơ cứng bì toàn thân khoảng 5 năm trước và cường giáp cách đây 8 năm. Tuy nhiên, em đã tự ý ngưng điều trị cường giáp khoảng 2 năm nay, không tái khám và không dùng thuốc theo chỉ định.

Nữ bệnh nhân hồi phục sau nhiều ngày được điều trị tích cực (Ảnh: Diệu Linh).

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, khoa Ngoại Tiêu hóa, ngay khi nhập viện, bệnh nhân được đánh giá là trường hợp rất phức tạp, bởi vừa có triệu chứng tiêu hóa cấp tính, vừa mang nhiều bệnh nền nội khoa nặng.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết, kết quả CT bụng có cản quang cho thấy bệnh nhân mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên (SMAS).

“Hội chứng này khiến thức ăn không lưu thông được qua tá tràng, dẫn đến tình trạng đau bụng, chướng bụng và nôn ói kéo dài như ở bệnh nhân”, BS Phong cho biết.

Các bác sĩ cũng ghi nhận bệnh nhân có tình trạng suy dinh dưỡng nặng, teo cơ toàn thân. Theo lời bác sĩ, thể trạng suy kiệt này là hậu quả của nhiều yếu tố kéo dài, bao gồm bệnh xơ cứng bì, cường giáp không kiểm soát và tình trạng tắc nghẽn đường tiêu hóa do hội chứng SMAS.

ThS.BS Nguyễn Mai Lan Phương, khoa Dinh dưỡng cho biết, bệnh nhân sụt cân nhiều trong thời gian dài, cơ thể thiếu năng lượng và protein nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ biến chứng nếu phải can thiệp phẫu thuật ngay.

“Với thể trạng này, nếu không hỗ trợ dinh dưỡng trước và sau mổ, nguy cơ chậm hồi phục, nhiễm trùng và biến chứng hậu phẫu sẽ rất cao”, BS Phương nói.

Bên cạnh đó, một trong những vấn đề được các bác sĩ đặc biệt lo ngại là tình trạng cường giáp không được kiểm soát do bệnh nhân tự ý bỏ điều trị trong thời gian dài.

ThS.BS Phạm Hòa Bình, Phó trưởng khoa Nội tiết cho biết, việc ngưng điều trị cường giáp khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái rối loạn nội tiết kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như khả năng trải qua phẫu thuật.

Người bệnh há miệng rất hạn chế, cổ kém linh hoạt, gặp khó khăn nghiêm trọng trong kiểm soát đường thở do ảnh hưởng của bệnh xơ cứng bì.

Ê-kíp gây mê đã thử các phương án đặt nội khí quản nhưng không thành công, buộc phải thực hiện mở khí quản để đảm bảo an toàn hô hấp trước khi tiến hành phẫu thuật.

Theo TS.BS Hoàng Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức, quyết định mở khí quản là cần thiết để tránh nguy cơ mất kiểm soát đường thở trong quá trình mổ, đặc biệt ở bệnh nhân có nhiều bệnh nền nặng.

Ban đầu, ê-kíp phẫu thuật dự kiến thực hiện phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành, các bác sĩ nhận thấy thành bụng bệnh nhân xơ cứng, không giãn, khiến phẫu trường nội soi không đảm bảo an toàn.

TS.BS Hồ Hữu Đức, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho hay, ê-kíp đã quyết định chuyển sang mổ mở để xử trí triệt để và an toàn hơn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát tại khoa điều trị. Theo các bác sĩ, bệnh nhân trung tiện trở lại sau vài ngày, bụng mềm, vết mổ khô, không ghi nhận biến chứng sớm.

Bệnh nhân tiếp tục được hỗ trợ dinh dưỡng, theo dõi nội tiết và chăm sóc hậu phẫu. Đến nay, T. tỉnh táo, đã có thể ăn uống.