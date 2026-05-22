Mắt Sài Gòn và hành trình 1 năm tiên phong ứng dụng phẫu thuật Phaco không dao

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa ở người trung niên, cao tuổi. Tại Việt Nam, tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh khiến số lượng bệnh nhân mắc bệnh lý này liên tục gia tăng, kéo theo nhu cầu điều trị ngày một lớn hơn.

Không chỉ quan tâm đến hiệu quả phục hồi thị lực, người bệnh hiện nay còn mong muốn được phẫu thuật ít xâm lấn, giảm đau, hồi phục nhanh. Do đó, sự ra đời của Phaco không dao được xem là công nghệ nổi bật, không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân mà còn đang định hình trở thành tiêu chuẩn mới trong điều trị đục thủy tinh thể.

Hơn 6.000 lượt phẫu thuật Phaco không dao thành công và sự công nhận quốc tế

Tại Việt Nam, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Phaco không dao vào phác đồ điều trị cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Chỉ sau một năm triển khai, Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã thực hiện thành công hơn 6.000 lượt phẫu thuật bằng phương pháp Phaco không dao. Thống kê năm 2025 tại Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn cho thấy tỷ lệ bệnh nhân phục hồi thị lực trong vòng 3 ngày sau phẫu thuật đạt trên 98,9%.

Ưu điểm nổi bật của Phaco không dao là sử dụng tia laser thay cho dao vi phẫu để thực hiện các bước phẫu thuật quan trọng. Đặc biệt, việc tích hợp AI giúp phân tích dữ liệu chính xác và lập kế hoạch phẫu thuật cá nhân hóa tối ưu cho từng bệnh nhân. Nhờ vết mổ chỉ khoảng 2-3mm, giảm đáng kể mức độ xâm lấn, bệnh nhân nhanh chóng lấy lại thị lực ổn định.

Trải nghiệm thực tế của bệnh nhân cũng cho thấy hiệu quả điều trị vượt trội của Phaco không dao. Bà N.T. Lan (75 tuổi, Hà Nội) cho biết quyết định điều trị tại Mắt Sài Gòn xuất phát từ trải nghiệm của chồng mình trước đó.

“Nhìn thấy chồng tôi sau 8 năm phẫu thuật đục thủy tinh thể mắt vẫn sáng rõ, tôi càng thêm yên tâm chọn Bệnh viện Mắt Sài Gòn để điều trị. Trước khi phẫu thuật bằng phương pháp Phaco không dao, thị lực tôi chỉ còn 1/10, nay đã trở lại 10/10, một kết quả hơn cả mong đợi”, bà xúc động chia sẻ.

Với việc tiên phong triển khai thành công kỹ thuật Phaco không dao trong điều trị đục thủy tinh thể tại Việt Nam, Bệnh viện Mắt Sài Gòn vừa được vinh danh ở hạng mục “Đột phá Công nghệ của Năm - Việt Nam” tại Healthcare Asia Awards 2026. Thành tựu này khẳng định sự công nhận của cộng đồng y tế khu vực đối với năng lực làm chủ công nghệ cao trong việc điều trị đục thủy tinh thể của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Phía sau bước chuyển mình vượt trội của công nghệ điều trị đục thủy tinh thể

Tại Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, nền tảng quan trọng giúp triển khai hiệu quả công nghệ Phaco không dao là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực hiện hơn 600.000 lượt phẫu thuật Phaco.

Theo các chuyên gia, Phaco không dao là bước phát triển công nghệ cao hơn dựa trên nền tảng của phẫu thuật Phaco truyền thống. Vì vậy, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát các kỹ thuật Phaco cơ bản đóng vai trò then chốt trong việc ứng dụng hiệu quả công nghệ mới.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn còn thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo, cập nhật công nghệ mới nhằm tiệm cận những xu hướng điều trị tiên tiến trên thế giới. Đây là nền tảng quan trọng giúp công nghệ Phaco không dao nhanh chóng được ứng dụng thành công và hiệu quả tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn - cho biết: “Cột mốc hơn 6.000 ca phẫu thuật Phaco không dao thành công của Bệnh viện Mắt Sài Gòn chỉ trong một năm triển khai là minh chứng cho cam kết mang đến giải pháp điều trị đục thủy tinh thể theo chuẩn quốc tế cho bệnh nhân trong nước”.

Theo ông, thành tựu này không chỉ đến từ việc làm chủ công nghệ mà còn là kết quả của quá trình nỗ lực đầu tư bài bản vào chuyên môn của đội ngũ bác sĩ và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn.