Lợi thế giúp người Việt dễ tiếp cận loại dầu ăn tốt cho tim

Con số thể hiện tiềm năng phát triển và xu hướng sử dụng ngày càng phổ biến của loại dầu này trên thế giới, nhờ những lợi ích nổi bật đối với sức khỏe tim mạch.

Nhờ thành phần axit béo cân bằng và giàu dưỡng chất, hiện tại dầu gạo lứt đã được nhiều tổ chức tim mạch các quốc gia cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đưa vào trong những khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh, tốt cho tim.

Bên cạnh đó, theo các tài liệu khoa học đã được công bố, dầu gạo lứt tốt vì được trích ly từ lớp màng cám gạo lứt, nơi chứa phần lớn dưỡng chất như vitamin, khoáng chất, chất béo của hạt gạo lứt. Đây cũng là loại dầu ăn có chứa hàm lượng đáng kể dưỡng chất Gamma Oryzanol có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Dưỡng chất Gamma Oryzanol trong dầu gạo lứt có tác dụng hỗ trợ làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa hình thành mảng bám trong thành mạch, vốn được xem là một trong những tác nhân thầm lặng gây ra nguy cơ tai biến, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch. Cũng vì những lợi ích cho tim mạch này, dầu gạo lứt đang dần phổ biến và trở thành lựa chọn ưu tiên trong căn bếp của các gia đình trên khắp thế giới.

Việt Nam sở hữu lợi thế, có thể tự sản xuất dầu gạo lứt

Yêu cầu tiên quyết trong quy trình sản xuất dầu gạo lứt là lớp màng gạo lứt cần được xử lý và trích ly ngay sau khi tách khỏi hạt gạo nhằm bảo toàn tối đa hàm lượng dinh dưỡng. Việc sản xuất thành công dầu gạo lứt theo đó phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn nguyên liệu và thời gian cung ứng. Đây là thách thức lớn đặt ra cho những quốc gia không có lợi thế về nguyên liệu tại chỗ dồi dào từ những cánh đồng lúa trù phú như tại Việt Nam.

Ngoài ra, để sản xuất được dầu gạo lứt đòi hỏi một hệ thống công nghệ trích ly hiện đại mà không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ năng lực đáp ứng. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), chi phí xây dựng một cơ sở trích ly dầu gạo lứt tại Mỹ có thể vượt hơn 10 triệu USD, được xem là yếu tố rào cản lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đó là lý do ở nhiều quốc gia không hội tụ đủ cả 2 điều kiện này, dầu gạo lứt được bán với giá cao vì chủ yếu là nguồn dầu nhập khẩu. Tuy vậy, người tiêu dùng ở những thị trường này vẫn sẵn sàng chi trả nhờ nhận thức rõ về những lợi ích sức khỏe mà loại dầu này mang lại.

Còn ở thị trường Việt Nam, nhờ tận dụng hiệu quả lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào và đầu tư công nghệ trích ly hiện đại, một số nhà sản xuất, trong đó có thương hiệu Simply đã tiên phong sản xuất thành công dầu gạo lứt đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý.

Phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu từ những cánh đồng lúa trù phú của Việt Nam và kết hợp với đầu tư công nghệ trích ly hiện đại, Simply sản xuất thành công dầu gạo lứt, giúp người Việt được dùng dầu gạo lứt chất lượng với mức giá hợp lý (Ảnh: Simply).

Chị Bích Trâm (38 tuổi), từng sống tại Nhật Bản, chia sẻ: “Ở Nhật, dầu gạo lứt được gọi là ‘dầu ăn của trái tim’ bởi những công dụng cho sức khỏe tim mạch và được nhiều gia đình lựa chọn, sử dụng phổ biến. Khi trở về Việt Nam, tôi cũng dành thời gian tìm hiểu và tin chọn Simply vì đây là loại dầu gạo lứt nguyên chất 100% nhưng giá lại chỉ bằng khoảng một phần ba so với ở Nhật, và mức giá này cũng hợp lý hơn các loại dầu gạo lứt được nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam. Với tôi, đây là lựa chọn vừa tốt cho sức khỏe, vừa hợp lý cho chi tiêu gia đình”.

Trên thế giới, dầu gạo lứt đang ngày càng được ưa chuộng và trở nên phổ biến khi người tiêu dùng chú trọng hơn đến sức khỏe. Tại Việt Nam, nhờ lợi thế về nguyên liệu dồi dào và làm chủ công nghệ trích ly hiện đại, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm này với mức giá hợp lý. Việc lựa chọn dầu gạo lứt trong mỗi bữa ăn không chỉ thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe tim mạch, mà còn tận dụng được một món quà giá trị từ quê hương của mình.